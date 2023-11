Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Flexibiliteit in je werk heeft positieve gevolgen voor je hart, wijst onderzoek uit

Hoe meer flexibiliteit je in je werk hebt, hoe minder kans op hart- en vaatziekten op de lange termijn. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Harvard T.H. Chan School of Public Health en Penn State University.

Tussen de bedrijven door even boodschappen doen, een huis bezichtigen of naar een oudergesprek op school. De vrijheid om werk en privé-verplichtingen door de dag heen af te kunnen wisselen is niet alleen handig, het is op lange termijn ook nog eens goed voor de gezondheid.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat afgelopen week is gepubliceerd in de American Journal of Public Health. De onderzoekers zagen een vermindering van het risico op hart- en vaatziekten wanneer de spanning tussen werk- en privé-verplichtingen werden geminimaliseerd en stressvolle arbeidsomstandigheden verlaagd. Tegelijk had dit geen negatieve gevolgen voor de productiviteit, zegt Lisa Berkman, een van de hoofdonderzoekers, tegen The Harvard Gazette.

Vooral waardevol voor mensen met laag en modaal inkomen

En dat is vooral van belang voor een specifieke groep werknemers, zegt Berkman. „Deze bevindingen kunnen vooral gevolgen hebben voor werknemers met lage en modaal inkomens, die over het algemeen minder controle hebben over hun roosters en arbeidstaken.”

De onderzoekers ontwierpen een interventie, met als doel de balans tussen werk en privé te verbeteren. Zo werden leidinggevenden getraind in strategieen om naast werkgerelateerde prestaties, ook betrokken te zijn bij het persoonlijke leven van werknemers. Ook volgden werkgevers en werknemers trainingen om meer controle te krijgen over hun roosters en takenpakket.

Risico op hart- en vaatziekten berekenen

Bij 1528 werknemers werden voorafgaand aan het onderzoek verschillende fysieke testen gedaan bij de werknemers, waarmee de onderzoekers het risico op hart- en vaatziekten voor iedere werknemer berekende.

Wat blijkt? Vooral bij degenen met een hoger risico op hart- en vaatziekten in de toekomst, stelde de interventie het risico op leeftijdsgerelateerde hart- en vaatziekten met vijf tot tien jaar uit. Bij werknemers van boven de 45 jaar was dat effect het grootst.

