Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pip Pellens over bebloed inlegkruisje op Instagram: ‘Taboe moet doorbroken worden’

Een bebloed inlegkruisje op Instagram zorgde voor een storm van kritiek voor Pip Pellens. Toch vindt de 30-jarige actrice dat het hoog tijd is dat dit zulke heftige reacties op vaginaal bloedverlies tot het verleden behoren. „Bespottelijk”, reageert ze.

Na een instagrampost met verschillende foto’s in het thema rood, werd Pellens bedolven onder reacties, en zeker niet alleen positieve. Op één van de foto’s was een bebloed inlegkruisje te zien. Een greep uit de reacties: „Gadverdamme”, „Nou dat inlegkruisje hoeft van mij niet”, „Volgende keer m’n drol delen” en „Volgens mij slaan we een beetje door met ‘taboes doorbreken’ en ‘het échte leven delen’”.

Ook positieve reacties op foto Pip Pellens

Uit onderzoek van Plan International blijkt dat veel jongens en mannen een vieze associatie bij de menstruatie hebben. Anderzijds werd Pellens online ook toegejuicht. „Deze comments. Waardeloos. Wanneer gaan we het vrouwelijk lichaam, menstruaties, zwangerschap en alles wat daar bij komt kijken nou eens normaliseren?”, reageert iemand. „Yes Pip! 100 keer yes!”, zegt een ander.

Een dag na haar post reageert Pellens op de negatieve reacties. „Het feit dat er zo veel mensen reageren met afschuw, terwijl de helft van de populatie dit maandelijks ervaart, vind ik bespottelijk”, reageert ze vandaag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Even niet alleen’

Pip Pellens deelde de foto onder andere om vrouwen die net als zij onlangs bevallen zijn, te steunen, nadat ze veel berichtjes van hen kreeg. „Van vrouwen die net bevallen zijn en in hetzelfde schuitje zitten, van vrouwen bij wie het herstel al dan niet gelijk verloopt. Dat je – wanneer je deze foto ziet – je even niet alleen voelt.”

„Aangezien ik nog in mijn kraamperiode zit, wilde ik ook graag dit stukje delen, om te voorkomen dat alles wat ik plaats alleen maar leuk en geweldig lijkt”, legt Pellens uit. Eind september beviel Pellens van haar dochtertje.

Een foto van ‘een wondje op iemands vinger’ zou waarschijnlijk minder stof op doen waaien, denkt ze. Daarom vindt ze ‘dat dit taboe zeker wel doorbroken moet worden’. De stortvloed aan reacties op de foto ziet ze dan ook niet maar een slechte zaak en is ze er juist blij mee, schrijft ze. „Want alleen met dit gesprek komen we verder.”

Vorige Volgende

Reacties