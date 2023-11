Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#331 ‘Ik voel me nu al een slechte vrouw en we zijn nog niet eens getrouwd!’

Na een heftig gesprek lijkt de lucht tussen Maud en Rochella eindelijk een beetje geklaard. Rochella heeft gevoelens voor Joey, maar Maud probeert haar uit te leggen dat ze zich eens moet focussen op Levi en haar gezin. Ondertussen zijn Gio en Maud op zoek naar trouwlocaties en ook daar loopt de spanning hoog op als ze stiekem een toilet induiken…

Gio duwt zijn lichaam tegen mijn lichaam, terwijl hij mijn borsten vastpakt en me in mijn nek zoent. Ik kan een lach niet onderdrukken omdat ik het ergens toch wel heel grappig vind dat we nu als twee kersverse ouders een toilet induiken voor een vluggertje.

Gio tilt me op en terwijl hij passievol zijn entree maakt (als je snap wat ik bedoel). Net op het moment dat we beiden tegen ons hoogtepunt aan zitten, wordt er op de deur geklopt en precies op dat moment begint Liam te huilen. „F*ck, of nouja zie je wel, we hadden dit ook niet moeten doen”, sis ik richting Gio. Terwijl we ons snel aankleden, begin ik een liedje te zingen zodat Liam weer rustig wordt.

Met rode hoofden verlaten we het toilet. We haasten ons snel naar de ingang waar de rondleiding van de trouwlocatie begint. Eerlijk is eerlijk, de locatie voldoet aan heel veel van mijn eisen. Het is hip, romantisch, groot genoeg, de hapjes zijn heerlijk en er is ruimte voor een goed feest. Gio vraagt voorzichtig om een schatting van de prijs.

Een van de meiden vertelt dat we nog maar even moeten mailen voor een offerte, maar ze schat een prijs van 10.000 euro inclusief catering. Ik wist wel dat trouwen duur was, maar zo duur!? „Dan hebben we nog niet eens een jurk, ringen, dj, fotograaf!? Dat kunnen we toch nooit betalen.” Ik zie dat Gio zich schaamt tegenover de dames en de overige gasten. „Ik heb gespaard Maud”, zegt Gio met een stalen gezicht.

Eenmaal terug in de auto vraag ik Gio naar zijn spaardoelen. Sinds vorige week hebben we een gezamenlijke trouwspaarrekening geopend, maar daar staat nog niet meer dan 250 euro op. Dus ik vraag voorzichtig waar hij ineens al die zakken met geld vandaan denkt te halen. Gio valt stil en ik zie een traan over zijn wang rollen terwijl hij op zijn lip bijt. „Gaat het lief?”, ik snap niet wat er aan de hand is.

En dan valt ineens het kwartje! Gio had trouwplannen met zijn ex-vriendin, ze zouden nog trouwen voordat ze zou overlijden, maar dat is er nooit van gekomen. „Oh my god, het spijt me zo erg! Dat ik hier nooit meer aan heb gedacht!” Ik voel me nu al een slechte vrouw en we zijn nog niet eens getrouwd. Hoe kan ik dit over het hoofd hebben gezien?

„Lea en jij hadden trouwplannen natuurlijk!”, zeg ik, terwijl ik een brok in mijn keel voel. Pas nu besef ik me echt hoe dubbel dit voor hem moet voelen. Gio heeft de auto inmiddels ergens geparkeerd zodat we even rustig kunnen praten.

Het blijkt dat Gio best wat geld had gespaard voor de bruiloft met Lea. „Het grootste gedeelte hebben we uitgegeven aan een mooi feest, een weekendje weg, maar er bleef nog een bedrag over”, zegt hij terwijl hij wederom emotioneel wordt. En ook ik hou het niet droog. Lea heeft hem op het hart gedrukt dat hij dat geld moest gebruiken voor als hij later met iemand zou trouwen. „Ze heeft het zelfs met haar ouders besproken en uiteindelijk in een brief nogmaals beschreven. Ik weet zeker dat Lea en jij vriendinnen zouden zijn.”

Ik zucht diep en weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Het hele verhaal ontroert me diep. „Wauw.. dit is zo ontzettend lief”, zeg ik terwijl ik Gio een lange knuffel geef en mijn snotterige tranen wegslik.

De knuffel lijkt minuten te duren, totdat we worden opgerukt door het luide geluid van mijn telefoon. Het is Tommy, wat moet hij nou weer?!

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

