Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

AzG meldt beschieting mensen die ziekenhuis verlaten

Volgens een melding van Artsen zonder Grenzen (Canada) worden mensen die het uitgevallen en omsingelde Al Shifa-ziekenhuis in Gaza proberen te verlaten door de Israëlische belegeraars onder vuur genomen. Het ziekenhuis heeft door de Israëlische aanvallen geen stroom meer en functioneert niet meer. Ziekenhuisdirecteur Ashraf al-Qudra had dit eerder ook tegen de nieuwszender Al Jazeera gezegd.

Patiënten wier leven afhankelijk is van de stroomvoorziening, zoals een baby in een incubator en een jongeman op de intensive care zijn al overleden.

Artsen zonder Grenzen verklaarde zaterdag in de vroege ochtend dat de aanvallen op het ziekenhuis “in de afgelopen uren dramatisch in intensiteit zijn toegenomen”. Het ziekenhuis werd vrijdag volgens de lokale autoriteiten getroffen door een Israëlische luchtaanval met dertien doden tot gevolg.

Het Israëlische leger weerspreekt de stelling dat het het ziekenhuis belegert en beschiet. Er zijn volgens de Israëli’s wel gevechten met Hamasstrijders rond het ziekenhuis, maar de oostelijke kant van het complex is volgens een legerwoordvoerder veilig om naar buiten te gaan. In en rond het medische complex in Gaza-Stad zijn waarschijnlijk 20.000 mensen, inclusief personeel, patiënten en ontheemden.

ANP

Vorige Volgende

Reacties