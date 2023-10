Huizenprijzen in EU voor het eerst in negen jaar goedkoper dan jaar eerder, dit land kent de sterkste daling

Huizen in de Europese Unie zijn in prijs gezakt in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. Het is voor het eerst in negen jaar tijd dat de huizenprijzen in het landenblok op jaarbasis zijn gedaald, meldt Europees statistiekbureau Eurostat.

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de huizenprijzen met gemiddeld 1,1 procent gezakt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, meldt Eurostat.

De zakkende prijzen volgen op de razendsnelle verhoging van de rente door de Europese Centrale Bank (ECB), bedoeld om de inflatie omlaag te krijgen. Die hogere leenkosten maken ook hypotheken duurder, waardoor huizenkopers minder ruimte hebben om een hoog bod uit te brengen op een huis.

Aan de verhoging van de rente tot het hoogste niveau ging juist een periode van historische lage rentes vooraf. Dit droeg er jarenlang juist aan bij dat de prijzen voor woningen en ander vastgoed hard stegen.

🏠💰 House prices and rents increased in Q2 2023

🔸In Q2 2023, house prices in the EU increased by 0.3% compared with Q1 2023, while rents increased by 0.7%.

🔸Compared with Q2 2022, house prices decreased by -1.1%, while rents increased by 3%.

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 3, 2023