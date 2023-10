Het is niet het ‘glazen plafond’ dat vrouwen tegenhoudt op het werk, stelt rapport

Een nieuw onderzoek toont aan dat de problemen voor vrouwen op de arbeidsmarkt al veel lager op de carrièreladder beginnen. Dat valt dus niet te wijten aan het ‘glazen plafond’ – de metaforische barrière die de opgang naar de hoge functies blokkeert – stelt het onderzoek.

Vrouwen lopen aan het begin van hun carrière veel meer kans om niet in dezelfde mate als mannen promotie te maken vanuit hun startersfunctie. Dat stelt het onderzoek van adviesbureau McKinsey & Co. en Lean In.

Voor elke 100 mannelijke werknemers die in de Verenigde Staten gepromoveerd werden van een startersfunctie naar een leidinggevende functie, kregen slechts 87 vrouwen een vergelijkbare promotie, volgens het rapport. Voor gekleurde vrouwen is het nog moeilijker: slechts 73 vrouwen krijgen de promotie voor elke 100 mannen die hogerop komen, zo blijkt uit het onderzoek.

Dat vrouwen er niet in slagen om de carrièreladder te beklimmen komt niet door een gebrek aan ambitie, ondervond het onderzoek. Onder 27.000 werknemers bleek namelijk dat vrouwen dezelfde carrièredoelen hebben als mannen.

„De sociale wetenschap zou je vertellen dat (gender)vooroordelen allemaal veel vaker voorkomen als werknemers een kortere staat van dienst hebben”, vertelde Rachel Thomas, CEO van Lean In, aan CBS. „Maar jonge mannen worden vaker gepromoveerd op hun potentieel, terwijl jonge vrouwen meer worden beoordeeld op hun staat van dienst.”

Het is volgens het onderzoek de onderste trede waar meer aandacht aan moet worden besteed, in plaats van het glazen plafond. Dat zal volgens het rapport meer kansen bieden voor vrouwen.

Myth: #Women are becoming less ambitious.

Reality: Women are more ambitious than before the pandemic – and #flexibility is fueling that ambition.

Together with @LeanInOrg, our #WIW2023 report debunks common myths like these with data-backed realities: https://t.co/UvzK9QXfm3 pic.twitter.com/WWV8XE7nlO

— McKinsey & Company (@McKinsey) October 5, 2023