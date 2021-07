Waarom op je 40e met pensioen gaan niet realistisch is (en wat we toch kunnen leren van de FIRE-beweging)

Op je vijftigste, veertigste of misschien zelfs dertigste met pensioen. Het klinkt als een gevalletje ‘te mooi om waar te zijn’. Toch zijn er steeds meer mensen die ernaar streven om FIRE (Financial Indepence Retire Early) te worden. Hoe realistisch is dit nou echt?

En wat kunnen we sowieso leren van deze beweging?

FIRE worden

Het is best mogelijk dat je al eens eerder van FIRE of ‘financiële onafhankelijkheid‘ gehoord hebt. Het is namelijk een groeiende trend onder (f)influencers om te praten over eerder stoppen met werken. Op je vijftigste, veertigste of zelfs nog eerder met pensioen gaan is een mooi streven, maar niet erg realistisch, volgens SNS Bank. De bank vindt het haar maatschappelijke taak om jongeren hier een meer realistische kijk op te geven.

„Door de succesvoorbeelden klinkt het nu vaak alsof op je 40e met pensioen gaan voor iedereen is weggelegd”, legt Marieke Tiesinga, strategisch adviseur maatschappelijke impact bij SNS, uit. „Dit is helaas voor bijna iedereen een utopie. Ga maar na, om met je veertigste met pensioen te kunnen, heb je al snel minimaal 600.000 euro aan vermogen nodig. Dat redden maar weinig mensen.”

FIRE filosofie: bewuster met geld omgaan

Dat neemt niet weg dat iedereen, jong of oud, wat kan leren van de FIRE-beweging. De filosofie hierachter is namelijk dat je bewust met geld omgaat. „Daar ligt wat mij betreft de kracht van deze beweging”, zegt Tiesinga. „Het zou zonde zijn als jongeren dat laten glippen als ze erachter komen dat die strandstoel op Ibiza toch iets verder weg is dan ze dachten.”

Wat Tiesinga betreft moeten we de gouden bergen die influencers aan de tropische horizon beloven met een flinke korrel (zee)zout nemen. „Maar dat betekent niet dat je je hard verdiende geld niet voor je wil laten werken”, zegt ze. „Daar moet je alleen niet te grote risico’s voor nemen. Het laatste wat je wilt is dat je geld razendsnel verdampt omdat je te veel gefocust bent op de korte termijn.”

Je vermogen laten groeien

Wat kunnen we wél leren van de filosofie? We kijken naar de FIRE-beweging met een flinke dosis Hollandse nuchterheid.

1. Kleine haalbare doelen

Hoe groter en onrealistischer je doel is, hoe sneller je de handdoek in de ring zal gooien als het even tegenzit. De oplossing? Kleine, haalbare doelen. Begin bijvoorbeeld eerst met het sparen voor een buffer die onverwachte tegenslagen kan opvangen. Van daaruit kun je verder bouwen.

Het Nibud waarschuwde laatst al dat je niet moet gaan beleggen voordat je je noodfonds bij elkaar hebt.

2. Kijk welke manier van beleggen bij jou past

Bij beleggen denken veel mensen aan aandelen. Maar er zijn zoveel meer manieren om je geld te vermeerderen. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan aandelenfondsen, obligaties, vastgoed, ETF’s en crowdlending.

Kijk eerst naar hoeveel risico je wil lopen, hoeveel tijd je kwijt wil zijn aan het beleggen en wat voor doel je hebt. Van daaruit kun je kiezen welke manier van beleggen bij jou past.

3. Er zijn geen short cuts

Tiesinga raadt ook aan om je niet te laten verleiden door verhalen over snel geld. Snel rijk worden bestaat niet (of je moet een hoop risico lopen waardoor er ook een kans bestaat dat je juist al je geld verliest). Geld voor later opbouwen en beleggen is voor de lange adem. Bij geldvermeerdering is tijd je grootste vriend. Hoe jonger je bent, hoe langer je kunt profiteren van het rendement-op-rendement effect.

4. Check verschillende informatiebronnen

Zorg altijd dat de informatie die je tegenkomt bij een website of influencer het beginpunt is van je onderzoek. Blijf dus niet hangen bij één bron voor advies en inspiratie. Dubbelcheck of de informatie wel echt klopt.

5. Spreid je risico’s

Spreiden is essentieel als je zo weinig mogelijk risico wil lopen met beleggen. Dat kan door verschillende beleggingsproducten te combineren, zoals aandelen, obligaties en vastgoed. Maar ook door binnen deze categorieën te beleggen in meerdere bedrijven, sectoren en regio’s.

De laatste manier om te spreiden is in tijd. Beleg niet eenmalig een groot bedrag, maar investeer elke maand of kwartaal. Zo hoef je je niet druk te maken om het timen van de markt.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.