#324 ‘De spanning giert door mijn lijf en ik hou het niet meer’

Maud en Gio zijn op vakantie op Ibiza, samen met haar moeder en Willem. Mauds moeder past een avondje op Liam, zodat zij en Gio een avondje uit kunnen. Maud heeft zich sinds tijden niet zo blij en sexy gevoeld. In de club blijkt Gio ook nog eens xtc te hebben geregeld. De avond kan niet meer stuk, maar als ze naar de wc gaat, staat ze oog in oog met Joey en een blonde dame.

„Maud!?”, roept Joey zo hard dat nu ongeveer de hele club weet hoe ik heet. „Wat doe jij hier?”, stamelt hij, terwijl de blonde dame haar bh recht trekt. „Nou ik kwam mijn haar knippen, nou goed! Uitgaan natuurlijk, ik kan beter vragen: wat doe jij hier? Heb je haar toevallig ook net zwanger gemaakt op de wc?”, zeg ik venijnig. Ik weet dat ik met deze opmerking veel te ver ga en voel het zweet over mijn rug gutsen. Misschien heeft het te maken met de pil die duidelijk al mijn emoties versterkt, maar ik ben witheet.

De blonde dame komt naast Joey staan en ze lijkt geen idee te hebben van wat er gaande is. „Wie is zij?”, zegt ze met een Engels accent. „Dit is Maud, de beste vriendin van Rochella, ze heeft ons ontzettend geholpen en was bij de bevalling van Isabelle. Maud, dit is Jamilla, Jamilla is mijn vriendin.” Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat Joey zo rustig zou reageren. Inmiddels staan er allerlei mensen om ons heen en Joey gebaart om een stukje door te lopen. Jamilla loopt op enorme hakken en haar rokje is zo kort dat ik me afvraag of het wel een rokje is.

„Ik snap dat dit misschien onverwachts komt, maar ik dacht dat Rochella wel had verteld van Jamilla”, opnieuw blijft Joey uiterst rustig. Het lijkt erop alsof hij zich echt van geen kwaad bewust is. Mijn mond valt open van verbazing. Rochella weet hiervan? Net op dat moment komt Gio aanlopen. Joey stelt nog voor om een drankje te doen met zijn allen, maar ik heb geen zin om nog een seconde langer in de buurt van Joey te zijn. Ik weet niet of ik boos ben op hem of mijn beste vriendin, die kennelijk dingen achterhoudt.

Eenmaal buiten biets ik een sigaret bij een paar jonge Spanjaarden. Ik voel me emotioneel en snap gewoon niet dat Rochella dit niet heeft verteld. Joey leek zo zeker van zijn zaak, ik kan me niet voorstellen dat hij liegt. „Maud, je bent al maanden bezig met Rochella, het is hun leven. Het is superlief dat je zo met haar begaan bent, maar dit is onze avond”, zegt hij terwijl hij mijn hoofd vastpakt en me een kus op mijn hoofd geeft. Hij heeft ook gelijk. Ik ben eindelijk op Ibiza, in mijn lievelingsclub met mijn knappe vent. „Ik ben zo terug.” Bij de bar bestel ik twee veel te dure flesjes water van 15 euro per stuk en daarna nemen Gio en ik allebei nog een stukje van onze pil. En net op dat moment komt een van mijn lievelingsnummers voorbij.

We dansen voor mijn gevoel urenlang en ik heb het gevoel dat ik in een klap al mijn overtollige zwangerschapskilo’s eruit heb gezweet. Op een gegeven moment komt Gio achter me staan en begint me zachtjes te kussen in mijn nek. De spanning giert door mijn lijf en ik hou het niet meer. Ik draai me om en voor ik het weet staan we uitgebreid en bloed ordinair te tongen in de club. Gio komt steeds dichterbij staan en ik voel dat hij duidelijk zin heeft.

„Je bent zo knap, weet je dat? Je bent de knapste vriendin en beste moeder voor Liam die ik me kan voorstellen”, zegt Gio terwijl hij zachtjes mijn onderrug masseert. Hij weet dat dat mijn gevoelige plekje is. „Kom”, fluister ik in zijn oor, terwijl ik zijn hand pak en hem mee trek naar een donker plekje. We staan precies in het donker en de mensen om ons heen zijn vooral heel druk bezig met dansen. Ik klem mijn benen om Gio heen en zijn handen glijden onder mijn topje naar mijn borsten. Opnieuw beginnen we uitgebreid te zoenen.

Ondertussen weet ik niet meer waar ik het zoeken moet. Ik hoor weleens verhalen van mensen die seks hebben in een club. Ik snap nooit hoe en vooral waarom mensen dat doen, maar op dit moment zou ik niets liever willen dan de kleren van Gio zijn lijf scheuren. Voorzichtig manoeuvreer ik mijn hand in zijn broek. We houden het dit keer niet bij zoenen, net op het moment dat mijn hand in Gio zijn broek verdwijnt, gaan de lichten aan en de muziek uit… Shit!

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

