Mamma Mia!-cast doneert op première geld aan slachtoffers in Marokko

De acteurs van de nieuwe Nederlandse versie van hitmusical Mamma Mia! hebben op de première geld gedoneerd aan de slachtoffers van de ramp in Marokko. Normaal geven acteurs op een première elkaar cadeautjes, maar dit keer ziet de cast daarvan af.

In plaats daarvan doen zij allemaal een schenking aan organisaties die nu hulp bieden na de grote aardbeving.

Inzamelingsacties Marokko

Producent Hans Cornelissen nam voorafgaand aan de première gisteravond van de voorstelling, die de komende maand in heel Nederland te zien is, in het DeLaMar in Amsterdam even het woord. Hij stelde met klem dat het hele team achter de musical op deze middag kort wilde stilstaan bij de „vreselijke situatie in Marokko”. „Omdat deze aardbeving direct en indirect heel veel landgenoten treft die daar familieleden of vrienden hebben. En die door de aardbeving misschien geliefden hebben verloren.”

Op meer plekken wordt geld ingezameld voor de slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Marokko. Op giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu al 636.619 euro binnengekomen. Hoeveel geld er precies nodig gaat zijn, weet Het Rode Kruis niet. Dat komt onder meer omdat sommige plekken moeilijk te bereiken zijn, omdat ze in afgelegen gebied liggen en wegen beschadigd zijn door de beving. „Momenteel wordt de impact en de schade van de ramp nog geïnventariseerd”, aldus de organisatie. „Wel is de hulp al in volle gang.”

Op giro 6868 kan geld worden overgemaakt voor de hulpverlening van de Marokkaanse Rode Halve Maan voor eerste hulp, vervoer van gewonden naar ziekenhuizen en psychosociale ondersteuning. Dat gebeurt onder meer in Marrakech en in de provincie Taroudant, ten zuiden van de stad.

‘Handen ineenslaan’

Ook FunX-presentatrice Ouassima Tajmout is een inzamelingsactie gestart voor de slachtoffers in Marokko. Zij heeft op de website GoFundMe een pagina geopend waar zij geld inzamelt om in het rampgebied voedsel, medicijnen en basisbehoeften te helpen kopen.

„Ik zal de reis op eigen kosten maken”, schrijft Tajmout op de pagina. Zij zal op sociale media en op FunX verslag doen van het uitdelen van de goederen, die zij met de giften gaat kopen. „Laten we de handen ineenslaan en zoveel mogelijk mensen proberen te ondersteunen in deze zware tijd.”

