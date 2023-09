Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Mike (19): ‘Ik heb zelf 30.000 euro gespaard’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 19-jarige Mike, die op zijn 17e uit huis ging en vooral voor zichzelf heeft moeten zorgen.

Beroep: BOA in opleiding

Netto maandinkomen: 2600 euro

Woonsituatie: woont met twee huisgenoten in huurappartement

De Spaarrekening van Mike

Wat staat er op je spaarrekening?

„30.000 euro. En daarvan heb ik iedere euro zelf verdiend.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Thuis was het niet bepaald gezellig vroeger, dus eigenlijk heb ik alles zelf moeten doen. Ik was veel alleen en zorgde voor mezelf. Daardoor ben ik altijd heel erg op mijn hoede geweest en heb ik het gevoel gehad dat ik altijd iets achter de hand zou moeten hebben waar ik op terug kon vallen. Ik ben blij met de spaarrekening die ik heb, maar ik was liever gewoon kind geweest.

Zodra ik kon, ben ik gaan werken en ik heb altijd zoveel mogelijk gespaard. Sparen ging me goed af en nog steeds spaar ik nu altijd aan het begin van de maand. De rest van het geld verdeel ik in allerlei potjes. Als ik dan geld besteed, haal ik dat vervolgens uit het juiste potje en zo houd ik mijn uitgaven bij.”

Hoe zijn de budgetten verdeeld?

„Met z’n drieën betalen we nu 1530 euro huur, maar mijn huisgenoten gaan binnenkort uit huis, dus dan moet ik de huur alleen betalen. Dat is toch ineens een fors bedrag. Maar ik heb een zaak ingediend bij de huurcommissie, dus binnenkort komt er iemand langs om de woning te beoordelen volgens het puntensysteem. Hopelijk wordt dan de huur verlaagd.

Enerzijds vind ik het wel jammer dat mijn huisgenoten weggaan, maar tegelijkertijd is het ook fijn om mijn eigen plek te hebben. Ze zijn heel leuk, maar het zijn ook enorme rommelkonten. Ik kan bij wijze van spreken ‘s ochtends voor werk het hele huis schoonmaken en als ik dan terugkom, kan ik weer opnieuw beginnen. Het is geven en nemen als je samenwoont; ik ben blij dat ik dat heb geleerd.”

Het is geven en nemen als je samenwoont.

„Verder zet ik maandelijks 200 euro apart voor de boodschappen, 200 euro voor vrijetijdsuitgaven, 50 euro voor kleding en dan heb ik nog een restant voor onvoorziene uitgaven.”

Hoeveel gaat er naar de spaarrekening?

„Tussen de 1000 en 1400 euro per maand. Eerst spaarde ik bij ABN AMRO, maar onlangs ben ik overgestapt naar Bunq omdat ik daar kan sparen tegen een hogere rente. Daar let ik dus ook op.”

Bespreek je jouw financiële situatie met je omgeving?

„Met sommige mensen kan ik het wel over geld hebben, maar dan praat ik meestal niet in bedragen. Daarnaast heb ik een fulltime baan, want BOA in opleiding is eigenlijk een leer-werktraject; ik word dus betaald terwijl ik ook nog leer.

Met mijn opa en oma heb ik wel een goede band, dus met hen kan ik wel over geld praten. Ik vraag hen ook advies als ik bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine of droger moet kopen. Ik had geen idee waar ik dan op moet letten, dus daarvoor klop ik dan bij hen aan. We bellen bijna elke dag.”

Heb je naast je spaarpot nog schulden?

„Nee, gelukkig niet. En nu ben ik daar eigenlijk ook best trots op. Hiervoor heb ik een horecaopleiding gedaan. Dan moest ik één dag naar school en de andere dagen werkte ik. Schoolgeld kon ik daardoor gewoon betalen en heb ik nooit geld hoeven lenen.”

Maak je je weleens zorgen over geld?

„Ja, het gevoel dat ik altijd iets achter de hand moet hebben, blijft. Ondanks dat ik nu een buffer heb waar ik op terug kan vallen, ben ik altijd bang dat ik het later nodig heb. De laatste tijd denk ik bijvoorbeeld ook aan het kopen van een huis: qua hypotheek kan ik niet zoveel lenen, dus dan zal ik toch een hoop eigen geld moeten meebrengen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou vooral minder huur willen betalen. En uiteindelijk zou ik het ook wel lekker vinden als er wat inkomen bijkomt. Maar goed, dat komt met de tijd wel en dat hoeft nu ook nog niet zo nodig. De cao van mijn werk is verdeeld in loonschalen, dus het is heel duidelijk welke groei ik komende jaren nog kan doormaken.

En ik val voor alle toeslagen ook net buiten de boot: de energietoeslag heb ik niet ontvangen, kinderbijslag was altijd gedoe, huurtoeslag ben ik te jong voor, noem maar op. Ik heb zelf een keer een brief geschreven aan de kinderombudsman, maar dat heeft ook niet mogen baten.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ik zou zeggen; spaar een vast gedeelte en houd als je kan altijd wat achter de hand. Ook al verdien je niet veel, zelfs 50 cent sparen is beter dan niets sparen, want dan bouw je langzaamaan toch wat op.”

