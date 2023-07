Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is duurder om je elektrische auto buiten op te laden, maar waarom?

Niemand wil te veel betalen voor het opladen van een elektrische auto. Daarom is het als EV-liefhebber belangrijk om te weten of je beter thuis of buitenshuis kunt opladen.

Over het algemeen zijn de kosten voor het opladen van een elektrische auto lager dan de kosten van benzine. Er zijn echter een paar factoren die de laadkosten kunnen beïnvloeden. Zo ben je bijvoorbeeld voordeliger uit als je jouw EV thuis oplaadt in plaats van buitenshuis.

Waarom is buitenhuis opladen duurder?

Het antwoord is eigenlijk best simpel. Een laadpaal in huis installeer je eenmalig en daarna betaal je energie afhankelijk van jouw leverancier en het type contract dat je afsluit. Ook kun je extra geld besparen als je gebruikmaakt van zonnepanelen.

De kosten van het opladen van je elektrische auto is buitenhuis duurder, omdat je naast de energie ook betaalt voor het onderhoud van de laadpalen. Volgens Fluctis Energy liggen deze extra kosten rond de 35 cent per kWh, plus de kosten van je laadpas. Daarom is het voordeliger om je EV voor vertrek thuis aan de kabel te doen.

Laad je elektrische auto ‘s nachts op

Een bijkomend voordeel van thuisladen is dat je zelf kunt kiezen op welk tijdstip je wilt opladen. De elektriciteitskosten veranderen namelijk op bepaalde tijden van de dag. Kies je er bijvoorbeeld voor om midden in de nacht op te laden, dan kan het zijn dat je minder betaalt. Dit omdat doorgaans minder mensen elektriciteit gebruiken in de late uren.

Zorg er daarom voor dat je jouw elektrische auto oplaadt tussen tien uur ‘s avonds en zeven uur ‘s ochtends. Het kan in veel gevallen geld besparen. Bedenk wel dat het bedrag dat je betaalt ook afhankelijk is van andere factoren. Zoals de regio waarin je woont, de laadcapaciteit van jouw auto en het contract met de energieleverancier.

Laadkosten stijgen

Echter wordt het voor consumenten steeds moeilijker om de elektrische auto voordelig op te laden. The Guardian schreef dat de kosten van het thuisladen voor sommige bestuurders 43 procent hoger zijn dan een jaar geleden. De al hogere kosten van buitenshuis opladen stegen met 25 procent. Deze prijsstijging is een gevolg van de hogere energiekosten.

Het plan van de overheid om in 2035 de verkoop van niet-elektrische voertuigen te stoppen, wordt daarmee wat ingewikkelder. Maar elektrische auto’s hebben een enorm potentieel. Met voortdurende ontwikkelingen in technologie en infrastructuur zal er ongetwijfeld snel een oplossing komen.