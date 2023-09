Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#322 ‘Straks denken ze dat ik drugs heb meegesmokkeld’

Maud probeert zich een beetje afzijdig te houden van de driehoeksrelatie van Rochella. Het is haar te ingewikkeld en levert heel veel stress op, wat ze niet kan gebruiken. Zelf ligt ze namelijk al half in de knoop met haar schoonmoeder en heeft ze de eerste vakantie met Liam en Gio op de agenda staan. Als ze in het vliegtuig opeens een bekende binnen ziet komen, schrikt ze…

O mijn hemel… Dan wil ik de driehoeksrelatie van Rochella ontlopen, stapt Joey het vliegtuig in. Ik duik weg achter mijn stoel. „Wat doe je nou Maud?”, vraagt Gio verbaast, terwijl hij Liam in zijn armen heeft. „Ik leg het zo wel uit”, sis ik hem toe, terwijl ik doe alsof ik de menukaart in de stoel voor me van dichtbij bekijk. Alsof je die niet uit dat vakje kan trekken.

Mijn truc werkt wel. Joey heeft me duidelijk niet gezien en zit gelukkig op een andere stoel, zie ik als ik gluur waar hij heen loopt. Ik moet zeggen dat hij er slecht uitziet. Wat gaat hij dan op Ibiza doen? En met wie is hij überhaupt? Ik schrok zo erg dat ik niet eens de tijd had om goed te kijken naar de personen voor of achter hem.

Ik tover een pet uit mijn tas en zet mijn zonnebril op. Gio aanschouwt mijn verkleedpartij met een opgetrokken wenkbrauw. „Maud, doe eens even normaal. Je lijkt wel een recente versie van Matthijs van Nieuwkerk onderweg naar een supermarkt. Wat is er?!”

„SSSSST”, grom ik naar Gio. Ik gluur naar een rij of 10 achter ons. Daar zit Joey naast een blonde meid. Geen idee of hij met haar was net; het kan net zo goed zijn dat hij alleen zit en dat dit een toevallige passagier is. Geïrriteerd leg ik Gio uit wat er aan de hand is. „Aha, ik ga straks wel even kijken”, grinnikt hij. Joey heeft waarschijnlijk geen idee hoe Gio eruit ziet, dus dat komt goed uit. Dan kijk ik naar Liam en schiet er een golfje van schuldgevoel door me heen. Ik was even zo druk met Joey, dat ik niet eens besef dat ik zo voor het eerst met mijn baby ga vliegen. Oh gosh, spannend!

Eenmaal in de lucht kan ik mijn geluk niet op. Liam ligt de hele vlucht als een roosje te slapen! Ondertussen is Gio afgelopen anderhalf uur al drie keer naar de wc gegaan om te kijken of de mysterieuze blonde dame en Joey met elkaar zijn, maar beiden lagen te slapen. „Ik ga ook niet nog een keer hoor. Straks denken ze dat ik drugs heb meegesmokkeld of zo, omdat ik zo vaak naar die wc trippel”, moppert Gio. Ik schiet in de lach; hoe hilarisch zou dat zijn. En dat allemaal om Joey in de gaten te houden. Maar ik bespaar de moeite van de mogelijke extra controles en gedoe en de rest van de vlucht dommel ik ook een beetje weg dankzij het monotone geluid van de motor en het maandenlange slaapgebrek.

Als we zijn geland is Joey nergens meer te bekennen. We verlieten niet tegelijk het vliegtuig en bij de bagageband zie ik hem ook niet. Nah, dan laat ik het los, denk ik bij mezelf terwijl ik mijn koffer van de band trek. „Wat is het plan?!”, roep ik enthousiast. Liam is inmiddels wakker, maar in een uitermate goede bui en ook ik heb me in tijden niet zo sprankelend gevoeld. We zijn gewoon op Ibiza!

Gio kijkt me aan en grijnst. „Nou Maud, ik zeg: rechtstreeks naar het strand?!” Ik zie dat Gio voor het eerst in tijden echt heel ontspannen oogt en voel een kriebel door mijn buik lopen. Het is sexy om hem weer eens zo te zien. Ik pak zijn hoofd vast en geef hem een intense kus. „Dat vind ik nou eens een heeeeel goed idee!”, grinnik ik.

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

