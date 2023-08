Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Bianca (22): ‘Wij zijn echt gierige Nederlanders’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 22-jarige Bianca, die spaart voor haar bruiloft: „Go big or go home, vind ik.”

Beroep: doktersassistente en stoppen met roken-coach

Netto inkomen: 1980 per maand (exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering)

Woonsituatie: samenwonend met verloofde in huurwoning (vrije sector)

De Spaarrekening van Bianca

Bianca en haar verloofde zouden samen dolgraag een huis kopen, maar na gesprekken met de makelaar blijkt dat dat er voorlopig niet inzit. Daarom huren ze nog een woning in de vrije sector voor 2000 euro per maand, exclusief gas, water, licht en internet. Dankzij een dubbel inkomen (haar partner verdient een meer dan zijzelf) is dat te betalen, maar zonde van het geld vindt Bianca het wel.

Wat staat er op je spaarrekening?

„We hebben meerdere spaarrekeningen. Ik heb een privé spaarrekening van zo’n 25.000 euro. Deels komt dat uit de erfenis van mijn opa, deels hebben mijn ouders gespaard en een deel heb ik het zelf aangevuld. Mijn verloofde weet van die rekening af, maar hij weet niet om hoeveel geld het gaat. Daarnaast hebben we een gezamenlijke spaarrekening van 14.000 euro.”

Mijn verloofde weet niet hoeveel geld ik op mijn persoonlijke spaarrekening heb.

„Niet iedere 22-jarige heeft zulke bedragen op de spaarrekening. Ik ben opgevoed met het idee dat hard werken wordt beloond en dat zie ik in de realiteit terug. Ik werk vier dagen per week en sparen vind ik belangrijk, voor later. Ik ben sinds 2019 samen met mijn vriend en sinds die tijd hebben we samen behoorlijk wat gespaard.”

Hoe lukt het jullie om te sparen?

„Overal waar we een klusje zien, pakken we de kans om extra inkomsten te genereren. Als mijn vriend ergens een dagje kan klussen, of ik kan een middag ergens oppassen, doen we dat. Daarnaast ga ik altijd op zoek naar een beter aanbod. Bijvoorbeeld ons tv- en internetabonnement, dat hebben we nu al een paar keer aangepast.

Ik bel actief zelf bedrijven op met de vraag of ze een beter bod kunnen doen. Wat dat betreft zijn we echt gierige Nederlanders”, lacht Bianca. „Nu hebben we een gratis uitgebreid tv-pakket omdat we vaste klant zijn. En bij Albert Heijn heb je na zes uur ‘s avonds hoge(re) kortingen op producten. Vaak doen we na die tijd boodschappen. Kipfilet koop ik dan vaak met 70 procent korting en dan vries ik dat in.”

Kipfilet koop ik vaak met 70 procent korting.

„In het weekend maak ik een lijstje voor de weekboodschappen. Naast zijn fulltimebaan werkt mijn vriend op zaterdag bij Post.nl, omdat hij niet stil kan zitten. Die dag regel ik alles rondom het huis: schoonmaken, opruimen, boodschappen. Voor de boodschappen kijk altijd wat we nog in huis hebben en daar bedenk ik gerechten omheen. Ik kies niet snel een gerecht waar we alles voor moeten aanschaffen.”

Spaar je maandelijks een vast bedrag?

„Gezamenlijk sparen we tussen 700 en 1000 euro per maand. Ons salaris ontvangen we op een gezamenlijke betaalrekening. Dan maak ik direct een inschatting hoeveel geld we die maand kunnen sparen, dat gaat naar de spaarrekening. Als we op vakantie gaan, sparen we soms een maand niet. Daarna pin ik 200 of 300 euro en daarvan doe ik de boodschappen.

We sparen nu ook voor onze bruiloft. Daarvoor hebben we 10.000 euro begroot. We geven een feest bij Van der Valk, niet de goedkoopste locatie, maar voor mij geldt: go big or go home. We overnachten in de bruidssuite en ik heb ook een prinsessenjurk gekocht. Daarna gaan we op honeymoon naar Italië. Ik vind het leuk om geld uit te geven aan zo’n gebeurtenis.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Eigenlijk nooit. Ik houd een Excel-bestand bij met inkomsten en uitgaven. Daarnaast heb ik een begroting gemaakt van het grotere geheel. Die kijk ik eens in de zoveel tijd na om te checken waar we kunnen besparen. Benzine was het afgelopen jaar natuurlijk heel duur. Daarom heb ik uitgerekend wat het zou opleveren om met de elektrische fiets naar werk te gaan. Daar was winst te behalen, dus toen heb ik de fiets gekocht en nu fiets ik dagelijks.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Kleding, absoluut. Ik houd van het merk Nikki en één keer in de week maak ik wel een uitstapje naar bijvoorbeeld Bataviastad. Het gebeurt niet vaak dat ik met lege handen naar huis ga. Wel koop ik alleen kleding in de sale. Afgelopen week heb ik een roze pak gekocht, dat was afgeprijsd naar 190 euro. Ik geef mezelf geen budget, maar ik kijk wat ik die maand vrij kan besteden.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou heel graag in een koophuis wonen, dat biedt vastigheid. Daarnaast zou ik minder impulsaankopen willen doen. Ik zag bijvoorbeeld een advertentie van een rubberbootje met motor erachter voor 1000 euro. Dat was een enorme impulsaankoop en dan hebben we nu ineens een boot in huis. Dat soort aankopen doe ik van de gezamenlijke spaarrekening. Mijn vriend vindt het meestal uiteindelijk wel leuk, maar de eerste reactie is vaak: moet dit nou weer? Of wat moeten we hiermee?”

In een impuls kocht ik een rubberboot met motor voor 1000 euro.

„Ik heb ook een jacuzzi van 350 euro gekocht, maar zo’n ding is heel lastig schoon te houden en vraagt veel onderhoud. Dat doen we nooit, dus nu staat dat ding er maar. Dat mag allemaal wel wat minder.”

Wat is je beste financiële tip?

„Maar je niet te druk en maak een begroting. Wat komt er binnen en wat gaat er uit? Gebruik je betaalapp om te zien waar je je geld aan uitgeeft en zet dat allemaal onder elkaar. Blijft er een bedrag in de plus over? Daarvan kun je een deel sparen en de rest indelen als overige uitgaven. Blijft er niets over? Kijk dan waar je kunt besparen of waar je kunt bijklussen om meer te verdienen.”

