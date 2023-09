Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Emotionele schade door Temptation Island: oud-deelnemers onderzoeken juridische stappen

Niet meer kunnen slapen, niet meer kunnen werken en psychische klachten. Twee oud-deelnemers van het realityprogramma Temptation Island onderzoeken of zij juridische stappen kunnen nemen tegen zender RTL en producent SimpelZodiak, vanwege opgelopen emotionele schade.

Dat bevestigt slachtofferadvocaat Sébas Diekstra na berichtgeving hierover in het AD.

Temptation Island

Aylin en Efrain zaten in het tweede seizoen van Temptation Island: Love or Leave dat in 2021 te zien was op Videoland. In het programma testen koppels hun relatie onder druk van een groep verleiders. Na hun deelname kreeg het stel echter psychische klachten.

Met name Aylin kreeg het zwaar doordat ze tijdens de opnames beïnvloed zou zijn door de makers. Ze liep er zoveel emotionele schade door op dat ze tweemaal een zelfdodingspoging deed.

Aylin en Efrain

Er volgden mediationgesprekken met RTL en SimpelZodiak waarna het stel 30.000 euro kreeg vanwege misgelopen inkomsten doordat Aylin en Efrain niet meer konden werken. Volgens het AD werd echter vastgelegd dat de makers geen aansprakelijkheid accepteerden, maar wel beterschap beloofden.

Volgens Aylin en Efrain is er echter niets veranderd en zijn er meer, soortgelijke verhalen van andere oud-deelnemers. Bovendien zou het geld dat zij hebben gekregen niet voldoende zijn om het aantal maanden dat ze moeten herstellen te overbruggen.



In een exclusief interview vertellen Efrain (26) en Aylin (24) hoe ze totaal verstrikt raakten in het programma én waarom ze vrezen dat anderen net zo beschadigd raken als zij. Daarom nemen ze juridische stappen https://t.co/BkhXRP0YAX — AD.nl (@ADnl) September 2, 2023

‘Meer controle op programmamakers’

Diekstra, die ook slachtoffers van The Voice bijstaat, vindt dat producenten van tv-programma’s verantwoordelijk moeten worden gehouden „als zij beïnvloedbare en kwetsbare deelnemers ernstig beschadigen door hen onder te grote druk te zetten.”

„Dit geldt nog meer als blijkt dat zij niet de juiste begeleiding en nazorg hebben geboden.” Ook pleit de advocaat voor meer controle op programmamakers.

Boeteclausule

In het AD heeft een woordvoerder van RTL gereageerd. Ze bevestigen dat er gesprekken zijn geweest. Over de boeteclausule wordt gezegd: „Als deelnemers iets willen aankaarten wat in hun ogen niet goed gaat of wat beter kan, zal daar nooit een boete voor worden opgelegd.”

Verder zou de begeleiding ook in orde zijn geweest volgens de reactie. „Zij worden begeleid bij mediaoptredens en er is kandidatenbegeleiding, psychologische ondersteuning en nazorg.”

