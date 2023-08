Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Belgische mediawereld ontploft: bekende radio-dj Sven Pichal opgepakt wegens onderzoek kinderporno

De Belgische mediawereld is ontploft. Want bekend mediagezicht en radio-dj Sven Pichal (44) is opgepakt. Hij wordt verdacht van het bezitten van kinderporno. Momenteel is er onderzoek gaande.

Pichal is een bekende Belg die al jarenlang een vertrouwd gezicht is van de Vlaamse omroep VRT. Afgelopen zaterdag nam hij plots ontslag bij de VRT. Zijn advocaten lieten dat aan het VRT-hoofdkantoor weten. Metro schreef eerder over deze waarschuwing van de politie over het gevaar van vakantiefoto’s op social media en kinderporno.

Belgische radio-dj Sven Pichal opgepakt

Op dat moment wist de VRT nog niet om welke reden Pichal ontslag nam. Maar Belgische media schrijven inmiddels dat Pichal afgelopen donderdag van zijn bed gelicht werd vanwege vermeend bezit van beelden van kindermisbruik. Zijn computer zou strafbaar en laakbaar beeldmateriaal van minderjarigen bevatten.

Pichal verscheen snel voor een onderzoeksrechter en zit inmiddels vast in de gevangenis in Turnhout. Het feit dat de radio-dj vastzit, betekent dat het om een grootschalig onderzoek en ernstige feiten gaat. Het onderzoek dat gevoerd wordt gaat niet alleen over Pichal. Er zouden meerdere betrokkenen zijn.

Onderzoek naar kinderporno

Een mogelijke verdachte kan pas worden vastgehouden als bepaalde criteria meewegen. Gevaar voor herhaling, vluchtgevaar gevaar voor de openbare veiligheid of gevaar voor collusie, zijn van die criteria. Van dat laatste zou wellicht bij Pichal sprake kunnen zijn. Omdat hij mogelijk met de andere verdachten zou kunnen overleggen of bewijsmateriaal zou kunnen vernietigen, legde HLN daarover uit.

VRT en de advocaten van Pichal reageren nog niet op het nieuws. Morgen moet de radio-dj als het goed is voor de raadkamer verschijnen. Die zal beslissen of hij ook de komende maand in de cel moet doorbrengen.

Bekend Belgisch mediagezicht

Bij het omroepgebouw van de VRT is inmiddels een huiszoeking begonnen in het kader van het onderzoek, berichten Belgische media. Pichal zijn kantoor wordt doorzocht door de politie.

Dat Pichal verdacht wordt van bovengenoemde feiten komt voor velen als een schok. Hij stond bij de VRT bekend als betrouwbaar persoon en niet eerder klonken er klachten richting de radiomaker. Samen met zijn partner heeft Pichal twee pleegkinderen en is hij maatschappelijk betrokken bij de holebigemeenschap.

Pichal maakte bij Radio 2 de ochtendshow De Inspecteur. Een radioprogramma dat al bijna 10 seizoenen te beluisteren is.