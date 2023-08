Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Werknemers zijn steeds vaker onderworpen aan screenings

De krapte op de arbeidsmarkt is groot, maar dat blijkt voor werkgevers geen reden om de teugels te laten vieren als het gaat om werknemers. Steeds vaker zijn medewerkers het onderwerp van screenings uitgevoerd door – of in opdracht van – de werkgever, blijkt uit cijfers.

Hoewel het afgaand op lichaamstaal tijdens een sollicitatiegesprek lastig is om te beoordelen of je beoogde collega een crimineel verleden heeft, zijn daar tegenwoordig bedrijven voor die screenings uitvoeren. En die hebben het druk vandaag de dag.

Werknemers onder de loep

Waar je vroeger wellicht nog weg kwam met een leugentje voor bestwil op je cv, is dat tegenwoordig een stuk lastiger. En niet alleen de feiten op het cv worden onder de loep genomen, ook worden (potentiële) werknemers vaker door de mangel gehaald om te controleren of zij schulden of een strafblad hebben.

💡 Hoe zit het met privacy? Volgens de autoriteit persoonsgegevens mag een (aanstaande) werkgever een screening (laten) uitvoeren. Mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Belangrijke eisen zijn bijvoorbeeld: De sollicitant moet worden geïnformeerd over de screening.

De gegevens die tijdens de screening worden vergaard worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

De screening is noodzakelijk en een ander middel volstaat niet.

Er bestaat een legitieme reden om een screening uit te (laten) voeren. Meer weten over de voorwaarden? Lees er meer over via de Autoriteit Persoonsgegevens.

In 2022 nam het gemiddeld aantal screening-aanvragen bij Validata Group met 20 procent toe. Gedurende de eerste maanden van 2023 was daarbovenop nog een stijging van ruim 14 procent te zien. Ondanks de grote getale openstaande vacatures deden uitzendbureaus, detacheerders en pay rolling-bedrijven meer screening aanvragen: in 2022 steeg dat aantal met ruim 10 procent.

Veel controle in de financiële sector

Vooral in de financiële- en zakelijke dienstverlening worden medewerkers relatief vaak onderworpen aan een controleonderzoeken. Volgens Harm Voogt, CEO van Validata Group, is de reden hiervoor tweeledig. Enerzijds hebben werkgevers een verantwoordelijkheid vanuit wet- en regelgeving. Werkgevers proberen de risico’s in te perken door werknemers met regelmaat te screenen.

Anderzijds werken in deze sectoren ook veel medewerkers vanuit huis. Daardoor hebben werkgevers minder zicht op werknemers. Dat maakt het complexer om uit te sluiten of de juiste kandidaat een bepaalde functie vervult. Naar verwachting zal het aantal screenings van werknemers die thuiswerken toenemen, stelt Voogt.

Ondanks krapte op de arbeidsmarkt wordt dus niet zomaar iedereen klakkeloos aangenomen. Heb je plannen om jezelf een extra diploma toe te schrijven op je cv? Dan is het sterk aan te raden om die plannen nog eens te heroverwegen.

