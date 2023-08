Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leerkracht Bart Heeling: ‘Soms ziet een leerling het leven niet meer zitten’

De arbeidsmarkt is verhit, werkgevers vechten om werknemers en de ene na de andere arbeidsmarkttrend duikt op. In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: Bart Heeling, die na een carrière als financieel adviseur de overstap maakte naar het onderwijs.

De 52-jarige Bart Heeling is leerkracht en gedragsspecialist in het speciaal onderwijs in Drenthe. Na een carrière in de financiële wereld gooide hij het roer om. In 2003 maakte hij zijn intrede in het onderwijs als zij-instromer. Inmiddels heeft hij een duidelijk doel: zijn leerlingen het gevoel geven dat zij belangrijk zijn. Op LinkedIn deelt Bart dagelijks zijn inzichten. Verhalen die herkenning oproepen en reacties losmaken. Daarnaast schreef hij een boek: Gewoon Speciaal; kijken vanuit kind-perspectief.

Geen dag hetzelfde in het onderwijs

Heeling is leerkracht in het zogenoemde cluster 4 onderwijs, bedoeld voor kinderen met ‘psychische stoornissen en gedragsproblemen’, zoals Rijksoverheid omschrijft. Heeling ziet de kinderen liever als individu, kijkt met aandacht naar het kind en ondanks de hoogoplopende emoties van kinderen, bewaakt hij zelf de rust en veiligheid.

Toch was de overstap van het regulier onderwijs naar het speciaal onderwijs niet direct gemakkelijk. „Ik kwam halverwege het jaar in het speciaal onderwijs terecht. Bij een groep kinderen waar net een invaller was geweest die het niet meer zag zitten. Het was net een losgeslagen dierentuin”, vervolgt hij. Rennende, vechtende en schreeuwende kinderen; dat was de situatie die hij aantrof. „Er was een onderwijsassistent, die zat onder de blauwe plekken. Waar ben ik nu beland?”, dacht Heeling. De twijfel sloeg toe, maar toch besloot hij zich in te zetten voor deze kinderen.

„Ik voelde de noodzaak om te blijven staan. Je voelt de onmacht bij die kinderen, ik keek om me heen ik zag de koppies van die kinderen tussen de 6 en 9 jaar. Het is toch niet normaal dat kinderen zich zo moeten gedragen om zichzelf staande te houden?”, vraagt Heeling zich hardop af.

Onderwijshervorming

Mocht Heeling het voor het zeggen hebben, dan zou hij de nodige hervormingen doorvoeren in het onderwijs. Onder meer zou hij thematische lespakketten aanbieden, de prestatiedruk voor leraren verlagen en hij ziet een andere rol voor de onderwijsinspectie. „De inspectie mag een andere houding aannemen wat mij betreft. Niet zozeer controlerend en beoordelend, maar meer ondersteunend en adviserend.” Daarnaast zou plezier volgens de gedragsspecialist centraal moeten staan. „Een zwakke, voldoende of excellente school, staat volgens mij niet voor een school met plezier.”

Naast zijn visie op het onderwijssysteem in Nederland, de scheiding tussen het regulier en speciaal onderwijs en het verloop van zijn carrière, bespreken we in onze podcast De Werkvloer hoe een dag van een leerkracht op een cluster 4 school eruitziet. Zo krijgt Heeling niet alleen te maken met agressieve kinderen, maar zijn er soms ook leerlingen die het leven niet meer zien zitten. „Meester, waar moet ik eigenlijk naartoe als ik mezelf wil doden?”, vroeg één van zijn leerlingen bijvoorbeeld.

🚨 113 Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 0800-0113.

Benieuwd hoe Heeling omgaat met zo’n situatie en hoe hij de gebeurtenissen op school verwerkt? Je hoort het in aflevering 7 van De Werkvloer. Vanaf nu te beluisteren via Spotify of Apple podcasts.