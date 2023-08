Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer geld overhouden? Wees eens wat vaker kieskeurig gierig

Gierig zijn wordt vaak weggezet als een negatieve eigenschap en natuurlijk, als jouw vrienden altijd alles betalen en jijzelf nooit je pinpas trekt, is dat niet prettig. Maar kieskeurig gierig zijn is van een heel ander kaliber: hierbij zet je je prioriteiten op een rij en geef je alleen geld uit aan dingen die jij het waard vindt.

Als je hard voor je geld werkt, is het eigenlijk gek dat je het gedachteloos uitgeeft. Voor je het weet is het einde van je salaris alweer in zicht, maar het einde van de maand nog lang niet. Een van de fijnste manieren om meer geld over te houden, is kieskeurig gierig zijn. Zo plaats je het woord gierig niet meer in een negatieve context, maar haal je er iets moois voor jezelf uit.

Kieskeurig gierig zijn betekent prioriteiten stellen

Wie kieskeurig gierig is, kan namelijk goed prioriteiten stellen. Die persoon geeft niet zomaar aan alles geld uit, maar bedenkt waar hij of zij écht gelukkig van wordt. De ene kostenpost is dan een stuk hoger dan de ander en dat ziet er voor iedereen anders uit.

Voorbeeld: iemand geniet onwijs van een goed gevulde boekenkast en spendeert uren met zijn of haar neus in de boeken, maar haalt geen energie uit avonden op stap. Deze persoon geeft meer dan gemiddeld uit in de boekenwinkel, maar ‘verdient’ dat geld weer terug door niets uit te geven aan drankjes in de kroeg.

Kieskeurig gierig zijn, ziet er voor de buitenwereld misschien uit alsof je geld in overvloed hebt: meerdere keren per jaar op vakantie, elk festival van de zomer aflopen of je dierbaren regelmatig trakteren op een drankje. Wat de buitenwereld echter niet ziet, is dat je op andere gebieden weer heel streng met je geld bent.

De auto op een dure parkeerplaats zetten die direct naast je bestemming ligt? Of regelmatig eten bestellen omdat je niets meer in huis hebt? No way, de kieskeurig gierige persoon loopt liever een kwartier en heeft altijd een maaltijd in de vriezer liggen voor het geval dat.

Zo begin je

Als je zelf merkt dat je regelmatig geld uitgeeft aan dingen die je niet écht gelukkig maken, zoals die impulsaankopen bij de Action, tenzij dat voor jou juist de moeite waard is, kun je met een simpele stap vaker kieskeurig gierig zijn. We noemden het al even: het begint allemaal bij prioriteiten stellen.

Open je bankrekening en loop alle uitgaven van de afgelopen maand langs. Van welke dingen, naast de hoognodige zaken zoals huur en boodschappen, werd je blij? Was dat het etentje met vriendinnen, dat ene vliegticket naar je droombestemming, die nieuwe outfit waar je je enorm zelfverzekerd in voelt? Schrijf die dingen op papier en voeg ze ook mentaal toe aan je blij-lijstje.

De uitgaven waar je met een beetje spijt op terugkijkt, zoals impulsaankopen van de budgetwinkel of de afhaalpizza die niet eens heel lekker was, gaan op het niet meer doen-lijstje. Door je uitgaven te categoriseren, maak je mentaal een aantekening die de volgende keer omhoog komt wanneer je weer op het punt staat geld uit te geven.

Word je er blij van (en kun je het geld missen)? Doen! Haal je er eigenlijk weinig energie uit? Dan is dit je moment om kieskeurig gierig te zijn -en zo houd je weer meer over voor de dingen waar je wél gelukkig van wordt.