De Spaarrekening van Rik (20): ‘Bij elkaar heb ik zo’n 25.000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 20-jarige Rik, die leeft van zo’n 150 euro per maand.

Beroep: student commerciële economie, bijbaan bij cateraar

Nettoinkomen: 800 euro, plus 150 euro zorgtoeslag

Woonsituatie: thuiswonend bij ouders

De Spaarrekening van Rik

Wat staat er op je spaarrekening?

„Op mijn spaarrekening 12.000 euro en op mijn beleggingsrekening nog 13.000 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Als ik mezelf vergelijk met anderen van mijn leeftijd, liggen deze bedragen ver boven het gemiddelde en ergens voelt het fijn om te weten dat je meer hebt dan de rest. Tegelijkertijd let ik ook meer op mijn uitgaven en houd ik alles goed bij in een Excel-bestand. Dat geeft overzicht en daardoor weet ik per categorie precies wat ik uitgeef.

Ergens voelt het fijn om te weten dat je meer hebt dan de rest.

Met sommige vrienden kan ik het goed over geld hebben. Dat zijn vooral vrienden die zelf ook beleggen. Ik leef best minimalistisch en ik heb ook vrienden die daar heel anders in zijn. Zij proberen mij er dan bijvoorbeeld juist van te overtuigen dat ik meer geld moet uitgeven. Maar meestal negeer ik dat en let ik op mezelf. Ik trek mijn eigen plan.”

Hoe doe je dat?

„Als ik met vrienden ga stappen, of we gaan op een uitje bijvoorbeeld, dan geef ik mezelf een budget. Ik wil tijdens een avondje uitgaan geen 150 euro uitgeven, wat anderen soms wel doen. Voor mij is 50 euro op een avond eigenlijk wel de max.

Ik geef niet zo graag of makkelijk geld uit. Aan een vakantie bijvoorbeeld wel, maar dan spaar ik daarvoor en hoef ik dat ook niet van mijn spaarrekening af te halen. Daarnaast heb ik weinig vaste kosten. Eigenlijk alleen een telefoonabonnement en verder niets. Omdat ik voetbal in de selectie kan ik ook gratis sporten. Verder geef ik af en toe geld uit aan kleding, boodschappen of benzine. Maar mijn ouders betalen mijn studie en ik betaal geen kostgeld.”

Hoeveel geld spaar je per maand?

„Het wisselt per maand wat ik verdien, maar meestal is dat rond de 800 euro. Ik geef ongeveer 150 euro per maand uit, dus dan blijft er 650 euro over om te sparen. De helft zet ik op mijn spaarrekening, de andere helft beleg ik.

Er blijft rond de 650 euro over om te sparen.

Op mijn 18e ben ik begonnen met beleggen en iedere maand beleg ik weer extra geld. Ik heb geleerd over beleggen door video’s online. Dat maakte het heel laagdrempelig om te starten en ik heb ook geleerd hoe je op een verstandige manier kunt beleggen. Op die manier ben ik gestart. Inmiddels heb ik een strategie waar ik me aan probeer te houden: 50 procent beleg ik in ETF’s en 50 procent in losse aandelen.

Ik kijk vooral video’s van Tim van Langzaam Rijker en van Rabi Savi, De Belegger. Tim legt de basics goed uit en Radi gaat meer over de beleggingsstrategieën.”

Wat zou je aan je financiële situatie willen veranderen?

„Op den duur zou ik meer inkomsten willen genereren. Daarmee zou ik dan meer kunnen sparen en beleggen. Voor mij is het een soort spel geworden, alsof ik steeds in een hoger level kom als ik meer winst genereer, alsof je op een hoger niveau komt.

Uiteindelijk zou ik natuurlijk ook wel uit huis willen. Maar het liefst wil ik dan direct een huis kopen. Dat is ook een van de redenen waarom ik nog relatief veel geld op de reguliere spaarrekening heb staan. Dat spaargeld wil ik in de kosten van de aankoop van een huis stoppen. Eigenlijk heb ik nooit willen huren, want in principe is dat weggegooid geld.”

Wat is je beste financiële tip?

„Let op je uitgaven, zou ik adviseren aan anderen. Door inzicht te krijgen in je uitgaven kun je ook helder krijgen waar je op kunt besparen. Dan weet je daarna beter wat je wel en niet kunt uitgeven. Het geeft mij rust om te weten hoe de uitgaven verdeeld zijn.”

