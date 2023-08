Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#315 ‘Wat doet zij nou hier?’

De gemoederen tussen Maud en haar bemoeizuchtige schoonmoeder lopen hoog op. Gio’s moeder blijft maar kritiek hebben op Mauds opvoedkunsten. Gio nodigt zijn moeder uit voor een goed gesprek maar het eindigt in een nog grotere ruzie. Maud besluit afleiding te zoeken en gaat langs bij Rochella, die haar iets bijzonders te vertellen heeft…

„Wacht, dit is leuker”, zegt Rochella terwijl ze een cupcake tevoorschijn tovert. Een roze cupcake. „Ik krijg een meisje!”, zegt Rochella opgewekt. Ik feliciteer haar en ik ben blij omdat ik wist dat ze stiekem hoopte op een meisje. Maar toch heb ik er een beetje een gek gevoel bij, ik kan helaas niet zo blij zijn als ik had gehoopt. En dat heeft vooral te maken omdat ik me zorgen maak over de situatie.

Voorzichtig peil ik hoe het met Levi en de vader van haar kindje gaat. „Goed, Levi denkt er zelf weer over na om thuis te komen wonen!”, roept ze opgewekt. Ik vraag haar wat de rol van de vader, die Joey heet, gaat zijn. Die gaat op zoek naar een huis in de buurt. „En mijn kleine prinses zal drie dagen per week bij hem zijn. Helemaal modern family”, zegt Rochella lachend. Ik ken mijn beste vriendin langer dan vandaag en ik weet dat ze het verschrikkelijk gaat vinden als haar baby drie dagen niet bij haar is. Ook snap ik niet dat ze zo luchtig over de situatie praat, ik kan me niet voorstellen dat Levi dit allemaal maar goed vindt.

„Kom volgende week anders bij ons eten, dan ontmoet je Joey ook!” Het schijnt namelijk dat Levi, Joey, Luca en Rochelle elke woensdag samen eten om alvast aan de nieuwe gezinssituatie te wennen. Ik knik en open mijn telefoon om de afspraak te noteren. Ik zie dat ik drie gemiste oproepen heb van Gio en besluit naar huis te gaan. Eenmaal thuis hebben Gio en ik eindelijk een goed gesprek over de ruzie met mijn schoonmoeder. „Maud, ik begrijp je echt wel hoor, maar het is wel mijn moeder. Ik moet mijn vader al missen, ik wil mijn moeder niet kwijt.” Hij legt uit dat zijn moeder slecht met kritiek om kan gaan en dat hij haar een brief gaat schrijven, die ze op een rustig moment kan lezen.

De rest van de week heb ik genoeg afleiding en maak ik me een stuk minder druk om de ruzie met mijn schoonmoeder. Mijn week is namelijk helemaal volgepland met afspraken. Tussendoor spreek ik nog met Charlie af, ik probeer het sporten weer op te pakken en ik maak me klaar voor mijn eerste werkdag. Van tevoren had verwacht dat ik mijn werk ontzettend zou missen, maar eigenlijk valt het wel mee. Ik zag mezelf al helemaal lekker op het strand liggen of door het park lopen met kleine Liam. Maar de afgelopen weken leek het wel herfst en voor mijn gevoel heb ik nog helemaal geen zomer gehad.

Gelukkig hoef ik nog maar twee weken te werken en dan gaan we eindelijk op vakantie. Eigenlijk zou mijn schoonmoeder op de maandag oppassen, maar Gio heeft een dag vrij genomen zodat hij kan oppassen. Een tikkeltje zenuwachtig wandel ik in mijn nieuwe outfit de redactie op. Mijn bureau is versierd met slingers en een kaart met ‘Welkom terug!’ Ik moet eerlijk zeggen dat het heerlijk is om weer aan het werk te zijn en creatief bezig te zijn. Het lijkt ook wel alsof ik veel productiever ben dan normaal. Waar ik normaal gesproken vaak nog langer op kantoor bleef, ben ik nu zo’n collega die direct om 17.00 uur het pand verlaat. Ik kan namelijk niet wachten om Liam te zien.

Maar ik ben nog niet thuis of ik schrik me rot, want ik zie de auto van mijn schoonmoeder bij ons voor de deur staan. „Wat doet zij nou weer hier?”

