Bang om contact op te nemen met oude vrienden? Dat blijkt nergens voor nodig

Ken je dat gevoel dat je uit het niets contact op wilt nemen met een oude vriend, maar bang bent dat het raar overkomt? Die zorgen schijnen nergens voor nodig te zijn, blijkt uit een nieuw onderzoek gepubliceerd in het Journal of Personality and Social Psychology.

Uit het onderzoek blijkt juist dat hoe meer een bericht een verrassing is, hoe groter de waardering bij de ontvanger is. En als je juist op zoek bent naar liefde in plaats van vriendschap, werken deze flirttechnieken het best.

Onverwachte waardering

Voor het onderzoek deden Dr. Peggy Liu van de Universiteit van Pittsburgh en haar collega’s meerdere experimenten. In één experiment schreven 54 deelnemers een briefje aan een medestudent met wie ze een tijdje geen contact hadden gehad. De schrijvers van de briefjes beoordeelden de waardering van de ontvangers met een 5,57 op een schaal van één tot zeven. De ontvangers beoordeelden hun waardering juist met een 6,17. Bijna een halve punt hoger dus.

Dit heeft volgens het onderzoeksteam voor een groot deel te maken met hoe verrassend het contact is. „Een reden waarom deze onderschatting van waardering optreedt, is dat mensen die overwegen contact op te nemen, niet nadenken over hoe positief verrast anderen zouden zijn als ze contact met hen opnemen”, stelt Lui in het wetenschappelijke tijdschrift.

Het contact weer oppakken

Maar hoe zet je mensen dan tóch aan het contact weer op te pakken? De coronapandemie kan hier een mooi voorbeeld voor zijn. Toen is gebleken hoe kwetsbaar en kort het leven kan zijn en hoe belangrijk (en onmisbaar) social contact is. Ook is het goed om jezelf af te vragen wat het ergste is wat er kan gebeuren. De kans is groot dat de persoon het alleen maar leuk vindt.

Het kan natuurlijk ook zijn dat een vriendschap op een vervelende manier verbroken is, bijvoorbeeld door een ruzie. Dan is het ingewikkelder om weer contact te zoeken, maar dat betekent niet dat je het nooit meer moet proberen. Een eerder onderzoek in het British Journal of Psychology toont namelijk aan dat mensen je sneller vergeven als je berouw toont en als ze merken dat je goede bedoelingen hebt. Dus maak je geen zorgen om het perfecte ding tegen deze persoon te zeggen, want het is beter dan helemaal niets te zeggen.

En stel, worst case scenario, degene vindt het niet leuk of wil het contact niet weer oppakken, dan is dat ook oké. Dan heb jij het in ieder geval geprobeerd.