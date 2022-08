Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De 25 goedkopste gemeenten in Nederland om een huis te kopen

Een huis kopen in 2022 niet makkelijk. De prijzen van huizen in Nederland zijn torenhoog. Vergeleken met vorig jaar zijn de huizenprijzen met bijna 14 procent gestegen. Maar wat zijn goedkoopste gemeenten om te wonen?

De Hypotheker, die onafhankelijk advies geeft over hypotheken, vergelijkt alle gemeenten in Nederland aan de hand van gemiddelde vierkantemeterprijs. Het maakt namelijk nogal verschil of je in Laren of Coevorden een huis koopt.

De 25 goedkoopste gemeenten om een huis te kopen

De prijs die je voor een huis betaalt – en per vierkante meter, hangt van veel meer factoren af dan de gemeente. Desondanks kan de lijst met 25 goedkoopste gemeenten in Nederland om een huis te kopen je op een idee brengen om eens in een andere gemeente te gaan kijken naar een woning.

Pekela, 1869 euro per vierkante meter Kerkrade, 1923 euro per vierkante meter Eemsdelta, 1940 euro per vierkante meter Veendam, 2045 euro per vierkante meter Heerlen, 2055 euro per vierkante meter Brunssum, 2106 euro per vierkante meter Noardeast-Fryslân, 2143 euro per vierkante meter Het Hogeland, 2145 euro per vierkante meter Landgraaf, 2194 euro per vierkante meter Stadskanaal, 2201 euro per vierkante meter Den Helder, 2225 euro per vierkante meter Waadhoeke, 2228 euro per vierkante meter Emmen, 2242 euro per vierkante meter Westerwolde, 2248 euro per vierkante meter Oldambt, 2263 euro per vierkante meter Midden-Groningen, 2266 euro per vierkante meter Terneuzen, 2321 euro per vierkante meter Sittard-Geleen, 2344 euro per vierkante meter Almelo, 2367 euro per vierkante meter Roerdalen, 2376 euro per vierkante meter Simpelveld, 2410 euro per vierkante meter Stein, 2434 euro per vierkante meter Beek, 2438 euro per vierkante meter Echt-Susteren, 2441 euro per vierkante meter Coevorden, 2443 euro per vierkante meter

De goedkoopste woonplaatsen in Nederland

