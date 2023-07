Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Ruben (20): ‘Ik heb 26.000 euro aan beleggingen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 20-jarige Ruben, die een duidelijke toekomstvisie heeft als het om zijn financiën gaat.

Beroep: assistent accountmanager & meubelmaker

Netto inkomen: 1900 euro

Woonsituatie: thuiswonend bij ouders

De Spaarrekening van Ruben

Wat staat er op je spaarrekening?

„Op mijn rekening staat zo’n 7000 euro, dat is de betaalrekening en spaarrekening gezamenlijk. Daarnaast heb ik een beleggingsrekening en daar staat het meeste geld op, inmiddels zo’n 26.000 euro.”

Hoe heb je dat aangepakt?

„Ik geef niet veel geld uit en ik heb weinig kosten omdat ik nog thuis woon. Ik heb altijd kranten rondgebracht en toen ik 18 jaar werd had ik al 10.000 euro gespaard. Op diezelfde leeftijd ben ik direct begonnen met beleggen. Ik zag daar al vaker informatie over voorbijkomen. Als je kijkt naar de geschiedenis en ziet wat de index jaarlijks gemiddeld oplevert, dan ben je eigenlijk gek als je het niet doet.”

Waar investeer je in?

„Ongeveer de helft heb ik geïnvesteerd in Apple, daarnaast zit er een deel in S&P 500 – een ETF – en ik heb nog wat dividendaandelen. Die dividenden leveren nu nog niet zoveel op, maar ik heb wel de ambitie dat dat meer wordt.

Veel jonge mensen snappen niet hoe beleggen werkt, maar ik geloof daar heel erg in. Om mij heen heb ik ook wel gezien dat mensen denken dat er met crypto snel geld te verdienen valt. Zelf heb ik dat heel even geprobeerd met een paar honderd euro, maar je kunt zo alles kwijt raken. Daar begin ik niet meer aan. Zo’n index is een stuk veiliger.”

Hanteer je een beleggingsstrategie?

„Maandelijks investeer ik zo’n 500 euro en soms maak ik daar nog wat meer van. Ik ben nu anderhalf jaar geleden begonnen en mijn doel is om over 5 jaar al maandelijks 100 euro dividend te ontvangen. Het liefst wil ik dit tot aan mijn pensioen gewoon goed regelen, zodat ik me financieel nooit zorgen hoef te maken. Er is gewoon gratis geld te verdienen, dan moet je daar gebruik van maken, vind ik.

Er is gratis geld te verdienen.

Ik zou dom zijn als ik het niet zou doen. Door geld op je spaarrekening te laten staan, verdien je niks. En ik zou het toch wel fijn vinden om ooit een huis te kunnen kopen.”

Zijn er dingen waar je meer geld aan uitgeeft dan je eigenlijk zou willen?

„Ik geef nog weleens wat geld uit aan drank en uitgaan. Maar met het salaris dat ik verdien kan ik dat ook prima missen. Misschien gaat er 100 euro per maand doorheen. Dat zal voor sommige mensen misschien veel zijn, maar ik vind het eigenlijk wel meevallen. Daarnaast kost mijn auto wel redelijk wat, zo’n 450 euro per maand. Maar daarvan wordt ook een groot deel vergoed door de werkgever. Dus eigenlijk heb ik niets te klagen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Extra inkomen zou dan de beste optie zijn. Niet omdat ik zelf meer geld nodig heb, maar omdat de huizenmarkt daar om vraagt. Ik zou graag een huis willen kopen op een gegeven moment en om een hypotheek te krijgen is gewoon veel geld nodig. Kopen gaat nu niet.”

Wat is je beste financiële tip?

„Leef niet boven je stand. Je moet gewoon niet meer uitgeven dan je daadwerkelijk te besteden hebt. Sommige mensen willen per se twee keer per jaar op vakantie en een dure auto rijden, dat lijkt me niet altijd verstandig. Maar wellicht werken ze heel hard en is het te kort door de bocht om dit zo te stellen. Van mij hoeft het allemaal niet zo duur. Ik ben zelf heel makkelijk en een vakantie mag best een beetje goedkoop zijn, zeg ik ook tegen mijn vriendin.”

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.