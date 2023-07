Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer ouders hebben moeite met betalen schoolspullen, sommige boodschappen wel goedkoper

Gezinnen die het moeilijk hebben, kloppen steeds vaker aan bij hulporganisaties. Voor het tweede jaar op een rij vragen ouders om een vergoeding voor schoolspullen of zwemles.

Meer dan een derde van de huishoudens in Nederland kan moeilijk rondkomen, blijkt uit een recent verschenen Nibud-rapport. Hierbij gaat het ook om gezinnen waarbij allebei de ouders werken. NU.nl deed een rondgang langs verschillende hulporganisaties die zich inzetten voor scholieren en de aanvragen voor hulp blijven ook dit jaar stijgen.

Stichting Leergeld biedt hulp aan kinderen die een fiets of laptop nodig hebben. De organisatie kreeg 30 procent meer aanvragen in het eerste halfjaar van 2023 dan vorig jaar. Zo verwacht de stichting dit jaar ruim een half miljoen aanvragen goed te keuren.

Kinderbijslag gedaald

Vooral kinderen die naar de middelbare school gaan, hebben hogere kosten. Tegelijkertijd is de kinderbijslag gedaald, waardoor het voor sommige gezinnen onmogelijk wordt om een laptop of goed werkende internetverbinding aan te schaffen. „Moeten we niet eens opnieuw gaan kijken naar de kosten die een leerling maakt?”, zegt Alexandra Bartelds, directeur van Divosa, een vereniging voor sociale diensten tegen NU.nl.

Op Twitter laat men weten dat het niet alleen om de steeds duurdere sportlessen gaat, maar dat ook muzieklessen voor kinderen niet meer te betalen zijn.



Altijd maar over sport. Zullen we het eens over muzieklessen hebben? Die zijn ook niet te betalen voor veel mensen en minstens net zo belangrijk. Minstens.https://t.co/tjy8Bf5Kfl — Maarten Ornstein (@maartenornstein) July 13, 2023

Boodschappen wel wat goedkoper

Het Armoedefonds heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de geldproblemen en de voornaamste oorzaak zijn de stijgende prijzen voor boodschappen en de hoge gas- en energierekeningen. De stijgende boodschappenprijzen zijn al maandenlang een probleem, al lijkt het erop dat de prijzen nu iets beginnen te dalen. Komkommers, aubergines en aardbeien zijn zelfs al goedkoper dan een jaar geleden, meldt NOS. Dat blijkt uit een analyse uit een analyse die databureau Hiiper op verzoek van de NOS maakte van de supermarktprijzen en kassabonnen. Ook zuivel zakt steeds meer in prijs. Melk was aan het begin van 2023 25 procent duurder dan voorheen, nu nog 17 procent. Door de dalende melkprijzen daalt ook de prijs van kaas.