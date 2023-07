Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meetings en calls; deze engelse termen gebruiken we het meest op werk

We gebruiken massaal Engelse termen op de werkvloer, blijkt uit recent onderzoek van taalplatform Preply. Het gebruik van de zogenoemde anglicismen komt niet alleen voor bij de grote multinationals; ook binnen Nederlandse bedrijven wordt met regelmaat een meeting ingeschoten. Dit zijn de meest voorkomende termen.

Blijf je liever ver bij de anglicismen vandaan? Dan kun je beter de sales, media en marketingsector vermijden. Daar vliegen de pitches, calls en deadlines je namelijk om te oren. Wat we van het Engelse taalgebruik vinden, verschilt nogal per generatie op de arbeidsmarkt. Zo vindt 44 procent van 55-plussers dat we moeten proberen de Nederlandse termen te gebruiken, terwijl jonge werkenden zich minder bewust zijn van alle Engelse termen die geïntegreerd zijn in het taalgebruik, dan ouderen.

De meest voorkomende anglicismen

Voor het onderzoek werden meer dan 1000 medewerkers van verschillende leeftijden in uiteenlopende bedrijven, sectoren en beroepen ondervraagd. Met stip op nummer één van meest gebruikte Engelse termen staat fulltime. Ruim 68 procent van de respondenten in het onderzoek geeft aan dat die term bij hen op de werkvloer wordt gebruikt of dat zij het woord zelf veelvuldig in de mond nemen.

Je hebt de term in dit artikel al voorbij zien komen: op plaats twee staat meeting. Zullen we voortaan toch maar weer gewoon vergaderen? Ook feedback en deadline wordt veel gehoord. Respectievelijk geeft 55 en 53 procent van de respondenten aan dat dit een gehoorde term is onder collega’s.

Positie Term Hoeveelheid 1. Full-time 68 procent 2. Meeting 57 procent 3. Deadline 55 procent 4. Feedback 53 procent 5. Team building 53 procent 6. Brainstorming 49 procent 7. Multitasking 49 procent 8. Back-up 48 procent 9. Workshop 47 procent 10. Out of the box 45 procent 11. Call 43 procent 12. Timing 41 procent 13. Security 40 procent 14. CEO 39 procent 15. Target 37 procent 16. Customer service 37 procent 17. ASAP 37 procent 18. Trending 36 procent 19. Briefing 35 procent 20. Webpage 34 procent 21. Sponsors 33 procent 22. Staff 32 procent 23. Designer 32 procent 24. Pitch 31 procent 25. Break 31 procent

Liever in het Nederlands

Erger jij je groen en geel aan al dat Engels tussendoor? Dan kun je het beste je heil zoeken in de gezondheidszorg. Daar wordt namelijk het minst gebruik gemaakt van Engelse leenwoorden. 16 procent van de respondenten binnen deze sector zegt minder dan 5 keer per dag een Engels woord in de communicatie tegen te komen. In de sales-, media- en marketingsector komt het Engels taalgebruik het vaakst voorbij. Een vijfde van de werknemers in deze sector geeft aan tussen de 21 en 25 keer per dag Engels taalgebruik op te merken.

Benieuwd naar het vollede onderzoek of nieuwsgierig in welke communicatievorm de anglicismen het meest worden gebruikt? Bekijk hier het volledige onderzoek van taalplatform Preply.