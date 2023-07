‘Kennisquiz-koningin’ bij Renze: ‘Hoe weet je dit allemaal?’

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een keertje meedoen aan een kennisquiz kan best leuk zijn, maar Jorien Kamsteeg-Besemer heeft zo’n beetje meegedaan aan àlle Nederlandse kennisquizzen. Een uit de hand gelopen hobby zou je kunnen zeggen, maar ze verdient er een aardig zakcentje mee. Bij Renze vertelt ze erover.

Van ‘Beat the Champions’ tot ‘De Zwakste Schakel’ en ‘Eén Tegen Honderd’. Aan welke quiz heeft ze niet meegedaan? „Het is bijna een deeltijd baan”, zegt presentator Renze Klamer.

Hoe komt Jorien nou aan al die kennis? „Ik heb heel veel opleidingen gedaan, heel veel baantjes gehad… En van alles wat onthouden.” Maar bij welke opleidingen leer je nou zulke dingen? Bij een kennisquiz-opleiding? Jorien had het leuk gevonden als zo’n opleiding zou bestaan. „Nee, ik heb onder andere journalistiek gestudeerd. Daar leer je heel veel, dat weet jij denk ik ook.” Ze wijst naar Klamer. „En de pabo natuurlijk, hé.”

Tafelgast Carlo Boszhard vraagt zich af of ze ondertussen niet op een ‘zwarte lijst’ van kennisquizzen staat, omdat ze zo vaak heeft meegedaan. „Nee hoor. Je wordt eerder juist gebeld door redacties of je weer mee wil doen.” „Bij Beat the Champions was je eigenlijk gevraagd als Champion, omdat je alles weet. Dat kon alleen niet vanwege je zwangerschap”, aldus Klamer. „Dat klopt. Je kon het ook zien op de beelden. Ik was daar 36,5 week zwanger. Een paar maanden later zou ik dan nog opnames hebben en dat had ik niet gered. Champion worden had ik wel hartstikke leuk gevonden.”



Van ‘Beat the Champions’ tot ‘De Zwakste Schakel’ en ‘Eén Tegen Honderd’. Kennisquizkoningin Jorien Kamsteeg-Besemer deed eraan mee en won duizenden euro’s. Vanavond schuift ze aan in #Renze pic.twitter.com/AmZqrsOsOD — Renze Klamer (@renzeklamer) July 21, 2023

‘Gaat veel belasting van af’

Ook aanwezig bij Renze is Marieke Elsinga. „Ik vind het knap hoor, dat je tijdens je zwangerschap nog van alles weet. Je kan in de grijze massa toch best veel vergeten”, zegt ze. Maar heeft Jorien dan nooit een belangrijke vraag fout gehad? „Ik was pas bij Eén Tegen Honderd en toen wist ik de belangrijkste vraag niet. Het ging om de vraag: ‘Hoe heet het recht om jezelf verkiesbaar op te stellen?'” Vrijwel niemand aan tafel bij Renze kan het zeggen, alleen politiek verslaggever Elodie Verweij kan het weten maar zij „mag niet meedoen”, lacht Jorien. Het antwoord bleek passief kiesrecht te zijn. „Ik had daar nog nooit van gehoord.”

Dan wordt de tafel toch wel benieuwd naar welk bedrag ze naar binnen wist te harken als heuse ‘kennisquiz-koningin’. „Als je alles bij elkaar optelt zit je op ongeveer 25 duizend euro bruto.” Daar gaat 29,5 procent belasting van af, laat Jorien weten. „Dat is wel veel belasting”, hoor je hier en daar aan tafel.

Het ultieme doel van Jorien is om mee te doen aan De Slimste Mens. „Daar moet je natuurlijk een BN’er voor zijn, dus daar ben ik nu mee bezig.” Jorien lacht. „Aha, dat is waarom je hier zit”, zegt Klamer. „En als Philip Freriks met pensioen gaat, wil ik de presentatie van hem overnemen.” Ze gaan Jorien alvast voorbereiden op haar grote droom, door een De Slimste Mens-quiz te spelen en, spoiler, ze had alle vragen goed.

Je kunt Renze terugkijken via RTLXL.