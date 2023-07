Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongeduld bij jonge werknemers: ‘Alles kan steeds sneller en makkelijker’

De arbeidsmarkt is verhit, werkgevers vechten om werknemers en de ene na de andere arbeidsmarkttrend duikt op. In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een beroepsexpert met vragen én buigt onderzoeker Rutger van den Berg zich over een nieuwe stelling over de arbeidsmarkt: ‘Jongeren zijn ongeduldig en willen te snel en te veel op het gebied van werk’.

Werkgevers staan te springen om werknemers, maar toch is het aantrekken van jonge arbeidskrachten knap lastig. En bovendien zijn ook zij lang niet altijd bereid om vijf dagen per week te werken. Hoe zit dat? We bespreken het met Van den Berg – die al 12 jaar onderzoek doet naar jongeren, werk en jongerencultuur, aangesloten bij onderzoeks- en adviesbureau YoungWorks.

‘Directe behoefte bevrediging’

Het sentiment dat jongeren te snel en te veel willen, is herkenbaar, stelt Van den Berg. „Veel werkgevers geven dat aan. Jongeren willen zo snel, maar zijn eigenlijk nog helemaal niet zo ver. Die verwondering leeft enorm”, en dat is niet zo vreemd benadrukt Van den Berg.

Jongeren willen zo snel, maar zijn eigenlijk nog helemaal niet zo ver.

„Jongeren groeien op in een wereld van directe behoeftebevrediging. Met name als consument kunnen we met één klik op de knop van alles regelen.” Van boodschappen, tot maaltijden of een nieuwe fiets: binnen de kortste keren is alles geregeld. „Alles kan steeds sneller en gemakkelijker, zeker op het gebied van consumeren.” Dat is precies wat jongeren gewend zijn, zij hebben een ander referentiekader dan volwassenen die zijn opgegroeid in een tijd waarin die snelle behoeftebevrediging nog niet zo ver was ontwikkeld, legt Van den Berg uit.

De ongeduldige consumentenhouding mee naar werk

„Die consumentenhouding wordt ook op andere gebieden verwacht”, bijvoorbeeld binnen het onderwijs, ziet hij. „Ik hoor docenten weleens mopperen dat jongeren de cijfers niet snel genoeg terug krijgen. Terwijl docenten natuurlijk ook nog tijd nodig hebben om werk na te kijken.” Diezelfde houding wordt meegenomen naar de werkomgeving. „Gaat het over je carrièremogelijkheden binnen een organisatie en er wordt gezegd dat je je nog een jaar of drie mag bewijzen, voordat het tijd is voor een nieuwe rol, dan staat dat in schril contrast met datgene je kent.”

Maar hoe moeten we daar dan mee omgaan op de arbeidsmarkt? „Als leidinggevende of als oudere collega kan het best lastig zijn je hiertoe te verhouden, juist door de verschillende referentiekaders”, ziet Van den Berg. „Dat dingen snel en gemakkelijk kunnen, is voor jongeren normaal. Dus daar zul je als werkgever in moeten meebewegen.” Gaat het over een groeipad van vijf jaar? „Dan is het slim om dat pad op te knippen in kleinere doelen. Veel werkgevers doen dat al goed. Door duidelijke groeidoelen te formuleren kunnen jongeren daar naartoe werken en kunnen zij direct de beloning ervaren van het succes als een van de doelen is bereikt. Stapje bij beetje kom je zo bij het einddoel. Dat is een realistische manier.”

Vind jij dat wij een specifiek beroep absoluut niet mogen vergeten in De Werkvloer? Of heb je een tip, compliment of idee? Mail dan naar [email protected]

De Werkvloer Nieuwe afleveringen van De Werkvloer zijn op donderdagochtend te beluisteren via je favoriete podcast-app.