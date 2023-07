Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: is koemelk gezonder dan plantaardige melk?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt die informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: is koemelk gezonder dan plantaardige melk?

Drink jij een cappuccino met havermelk, of ben je opgegroeid met het credo dat koemelk goed voor elk is? In de supermarkt zijn er tegenwoordig talloze zuivelvervangers te vinden. Kokosmelk, havermelk, sojamelk en zelfs erwtenmelk… Metro sprak erover met voedingsdeskundige Camella Bot. Want zijn deze plantaardige varianten van melk nu gezonder dan koemelk, of juist niet?

Koemelk vs. plantaardige melk

Volgens Bot is het bijna niet mogelijk om koemelk en plantaardige melk met elkaar te vergelijken. „Koemelk met de plantaardige variant vergelijken, is hetzelfde als appels met peren vergelijken. Plantaardige drinks hebben niet dezelfde eigenschappen als dierlijke melk. Je kunt ze op dezelfde manier gebruiken, maar ze leveren je niet dezelfde stoffen. Je kunt daarmee ook geen conclusie trekken of er een variant gezonder is dan de andere.” Dat betekent volgens de voedingsdeskundige niet dat er één van de twee beter is. „Beiden producten hebben gewoon zo hun eigen kwaliteiten.”

Veel Nederlanders zijn opgegroeid met de gedachte dat melk gezond voor ons is. Hebben we koemelk echt per se nódig voor onze gezondheid? Volgens Bot niet. „Wie gezond en gevarieerd eet krijgt voldoende eiwitten, vitaminen en mineralen binnen.” Het maakt volgens de voedingsdeskundige daarbij niet uit of dat met koemelk of plantaardige melk is.

Welke melk kies jij?

Haar advies luidt dan ook: kies waar jij je lekker bij voelt. „Melk is goed, indien je niet intolerant bent uiteraard. Een plantaardige variant is ook goed, indien je geen allergie hebt. Kies wat er goed bij jou past, en kies vooral wat je lekker vindt.”

Wel voegt de voedingsdeskundige daar nog aan toe: „Als je gaat voor plantaardige drinks, ga dan bij voorkeur voor de varianten zonder toegevoegd suiker en met een zo hoog mogelijk aandeel in noten, zaden, peulvruchten of granen.” Zo weet je zeker dat je de gezondste keuze maakt in het plantaardige zuivelschap.

Benieuwd naar het antwoord op andere vragen over voeding? Dan verwijzen we je graag door naar dit artikel vol interessante informatie van experts: 21 feiten én fabels over jouw voeding en een gezonde levensstijl uitgezocht. Veel leesplezier!