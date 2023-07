Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Tot mijn 39ste stond ik altijd in de min’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de de 44-jarige Toni, die tot een aantal jaar geleden nooit spaarde.

Naam: Toni

Leeftijd: 44

Beroep: magazijnmedewerker

Woonsituatie: huurappartement met 10-jarige dochter

Netto maandsalaris: Tot 2000 euro (zonder toeslagen).

Geld maakt (niet) gelukkig

Met welke blik op geld ben jij opgevoed?

„Daar kan ik kort over zijn, eigenlijk ben ik niet financieel opgevoed. We kwamen niet tekort, maar toen ik op eigen benen ging staan, moest ik zelf ontdekken hoe het allemaal werkte.”

Is er een moment geweest wanneer je blik op geld is veranderd?

„Ik ben in mijn leven vaak van baan gewisseld en tot mijn 39ste stond ik altijd in de min. Op dat moment zocht ik weer naar een nieuwe baan en ik was daarom op zoek naar sollicitatietips. Toen ontdekte ik schrijver Robert Kiusaki en dat heeft voor mij alles veranderd. Hij is multimiljonair en legt in zijn boeken uit hoe hij met geld omgaat. Zo schrijft hij over het uitgavepatroon van rijke en arme mensen. Eén van de eye-openers was bijvoorbeeld dat werknemers in loondienst de dag dat zij worden uitbetaald iets leuk willen kopen, omdat het dan voelt alsof je dat hebt verdiend.

Ik ontdekte schrijver Robert Kiusaki, dat heeft voor mij alles veranderd.

Ik kwam zelf bijvoorbeeld heel vaak bij de Action, waar ik veel geld uitgaf. Daarnaast had ik in diezelfde tijd net een verhuizing achter de rug, waardoor ik veel nieuwe spullen moest kopen voor de inboedel. Iedere maand kwam ik op nul of in de min uit.”

Hoe is dat veranderd?

„Kiusaki’s inzichten hebben voor mij alles veranderd. Ik begon met kleine beetjes sparen door minder uit te geven en omdat ik een baan vond. Toen kon ik beginnen met eerst misschien 100 of 200 euro per maand sparen en inmiddels kan ik bijna 1000 euro per maand opzij zetten. Ik woon in een sociale huurwoning, heb een relatief goed inkomen en krijg daarnaast nog allerlei toeslagen: zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag. In totaal zo’n 800 euro per maand. Dat spaar ik voor mijn dochter. Bij de Belastingdienst schat ik mijn inkomen voor het jaar altijd te hoog in, zodat ik naderhand de toeslagen niet hoef terug te betalen.”

Op welke manier kijk jij nu naar geld?

„Ik ben meer boeken over financiën gaan lezen en dat heeft mij veel gebracht. Ik merk dat anderen het vaak toch een lastig onderwerp vinden om over geld te praten. Zo heb ik een zaal gehuurd in een buurthuis in Groningen om een lezing te geven over mijn financiële lessen. Ik heb posters laten drukken, ben daar naartoe gereden, maar uiteindelijk kwam er niemand. Qua onkosten had ik al zo’n 300 euro uitgegeven, maar gelukkig hoefde ik uiteindelijk de zaalhuur niet te betalen. Mensen willen dat gesprek toch liever niet openbaar aangaan, denk ik.

Ik wilde een lezing geven over mijn financiële lessen.

Langzaam begin ik nu te leren dat ik wel geld mag uitgeven aan leuke dingen. Doordat ik eindelijk kon sparen, vond ik uitgeven ineens lastig. Nu heb ik verschillende rekeningen en bijvoorbeeld ook een fun-potje. Vroeger had ik nooit geld en leefde ik ook vaak van een uitkering en kocht ik brood van statiegeld. Dat hoeft nu niet meer en laatst ben ik met mijn dochter een weekend naar een hotel gegaan. Dat heeft zo’n 700 euro gekost, maar dat kan nu af en toe.”

Stelling: met 1.000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Nee, of ik nu 1000 euro of 2000 euro per maand zou sparen, dat maakt niet uit. En ik probeer mijn kind ook mee te geven dat je niet zomaar je handje kunt ophouden en dat je dan geld krijgt. Ik kreeg als kind bijvoorbeeld wel zakgeld, maar dan geef je het uit en leer je niks. Ik leer haar nu dat ze er iets voor moet doen als ze bijvoorbeeld een pop wil. Nu maakt ze zelf armbandjes die ze wil verkopen, of verkoopt ze spulletjes op een rommelmarkt.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Nee, geld heb je nooit te veel. Je kunt het dan altijd delen met familie of vrienden, of je kunt het aan anderen weggeven. Het is belangrijk om te delen.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, alleen zijn en geld hebben, daar heb je niets aan. Als je samen deelt, wordt het meer waard. Je kunt wel een mooie vakantievilla ergens hebben, maar als je daar alleen zit, dan word je echt niet gelukkig. Dat is misschien een dagje leuk, maar daarna ben je alleen maar eenzaam, denk ik.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik doe vrijwilligerswerk als schuldhulpmaatje. Daar moet je een cursus voor doen, waar deze vraag ook werd gesteld. Ik was één van de weinigen die stellig zei dat geld wel gelukkig maakt. Wat mij betreft gaat het niet om dure auto’s of luxe spullen, maar als je onder een brug moet slapen, dan ben je waarschijnlijk niet gelukkig. Te veel geld maakt niet gelukkiger, maar geen geld maakt wel ongelukkig.”