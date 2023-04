Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Lotte: ‘Festivaltickets zijn een rib uit m’n lijf, maar wel heel leuk’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 20-jarige Lotte, die vooral geld uitgeeft aan festivals en kleding.

Beroep: kassamedewerker en student

Netto-inkomen: 350 euro + 600 euro lening van DUO

Woonsituatie: thuiswonend met zus en vader

De Spaarrekening van Lotte

Wat staat er op je spaarrekening?

„Ongeveer 900 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Ik ben heel slecht in sparen, maar nu wil ik weer geld voor de zomer opzij zetten. Natuurlijk is 900 euro niet zoveel geld. Maar eerlijk gezegd weet ik vaak niet waar mijn geld naartoe gaat. In het weekend doe ik veel leuke dingen en het geld vliegt af en toe over de toonbank. En ik koop toch ook vaak nieuwe kleding. Meestal bestel ik via Shein. Dat kost geen drol, maar al die kleine bedragen tellen bij elkaar toch flink op.”

Hoe pak je het aan met sparen?

„Sinds kort heb ik besloten om tussen de 600 euro en 700 euro apart te zetten op een spaarrekening. Dan heb ik nog 300 euro over om vrij te besteden. Afgelopen maand is dat best goed gelukt, maar voor die tijd haalde ik vaak geld van de spaarrekening af.”

Waar besteed je dat geld aan?

„Eerlijk gezegd weet ik dat meestal niet. Maar binnenkort gaan we op vriendenweekend, dus dat heb ik al vooruit moeten betalen. En ik heb allerlei festivaltickets gekocht voor deze zomer. We hebben een grote vriendengroep, dus voor iedere verjaardag leggen we ook geld in om een leuk cadeau te kopen. Zo tikt het allemaal toch wel aan.”

Festivals, verjaardagen: dat tikt allemaal aan.

„Ik vind het belangrijk om lekker met vrienden op pad te gaan en dat ik weekendjes weg kan met vriendinnen. Afgelopen zomer had ik 2000 euro bij elkaar gespaard. De zes weken die ik dan vakantie had, kan ik dan alles doen wat ik belangrijk en leuk vind. Zo wil ik het dit jaar weer aanpakken. Een vakantie, daarvan weet ik niet of dat erin zit, maar als dat niet lukt, dan wordt het een soort werkvakantie.”

Aan welke dingen geef je meer geld uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Kleding heb ik genoeg. Eigenlijk zou ik ook allerlei items kunnen verkopen, maar dat vind ik dan ook weer te veel moeite. Uiteten gaan en lekker op het terras borrelen, doe ik ook graag. En die festivaltickets zijn echt een rib uit mijn lijf, maar vind ik wel heel leuk. Voor een kaartje betaal je zo tussen de 60 en 70 euro. Dan geef je ook nog makkelijk 30 euro uit aan drank op zo’n dag. Eigenlijk geeft dat me best veel stress, als ik daaraan denk.”

Je bouwt een studieschuld op, hoe kijk je daarnaar?

„Dat wisselt. Soms kan ik me daar druk om maken en op andere momenten kan ik het juist weer goed relativeren. Samen met mijn vader heb ik alles goed uitgerekend toen ik ging studeren. In eerste instantie ging ik voor 400 euro per maand op kamers. Ik verhuisde naar een studenthuis met achttien mensen, maar ik ben geen enorme drinker en dat huis was heel smerig. Dat was niks voor mij. Vanuit daar ben ik verhuisd naar een appartement met twee meiden, wat een fijn huis was. Maar eigenlijk was ik vaker in mijn oude woonplaats en bij mijn vader thuis, dan in mijn eigen huis. Toen heb ik besloten om terug te verhuizen. In de periode dat ik niet thuis woonde, leende ik maximaal. Daarna heb ik dat teruggeschroefd naar 600 euro.

Tot nu toe heb ik een schuld opgebouwd van 10.000 euro, maar daar gaan de ov-kosten nog vanaf. Alsnog blijft er dan zo’n 8000 euro over. En ik moet nog twee jaar studeren. Nu betaal ik thuis geen kostgeld, maar als ik fulltime zou gaan werken, en dus geen student meer ben, dan zou dat wel moeten. Die schuld is relatief gezien wel een grote stressfactor. Op wekelijkse basis maak ik me daar wel druk om.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Eigenlijk zou ik wat vaker vooruit willen denken. Stel dat ik het later niet zo goed voor elkaar heb als ik nu verwacht, dan wordt het wel ingewikkeld. Dan heb ik een leuke jeugd gehad, maar dan zit ik tegen die tijd in de knoop.”

Ik zou wat vaker vooruit willen denken.

„Daarnaast moet ik eigenlijk stoppen met Klarna gebruiken. Nu koop ik ook best vaak kleding van geld dat ik op dat moment helemaal niet heb. De volgende maand kan ik dat wel weer betalen, maar dat is eigenlijk een heel slecht idee. Maandelijks 80 euro aan kleding uitgeven met een budget van 300 euro, is toch een fors bedrag. En het is ook totaal niet nodig om voor ieder festival een nieuwe outfit te kopen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Dit is eigenlijk vooral een boodschap aan mezelf: gooi Klarna van je telefoon. En als je – net zoals ik – slecht bent in sparen, dan kan het ook handig zijn om je spaargeld door iemand anders te laten beheren. Maak het geld over, zodat je er zelf niet meer bij kan.”

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.