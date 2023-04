Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Het bedrijfsleven heb ik ingeruild voor een leven in Spanje’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 36-jarige Johan, die na twaalf jaar het bedrijfsleven vaarwel heeft gezegd en nu in Spanje woont.

Naam: Johan

Leeftijd: 36

Beroep: ondernemer, vastgoedinvesteerder & belegger

Woonsituatie: Huurwoning in Spanje

Nettomaandsalaris: 5000 euro (eigen uitbetaling, gezamenlijk met zijn vrouw)

Werd er thuis over financiën gesproken?

„Ik ben opgegroeid met het idee dat er hard gewerkt moet worden voor geld. Uitspraken als ‘geld groeit niet op mijn rug’ waren niet ongebruikelijk. Ik ben opgegroeid met twee broers, mijn moeder was huisvrouw en mijn vader werkte hard. Er was voldoende, maar geld was er niet in overvloed.

Geld is iets waar je moeite voor moet doen, dat is de voornaamste boodschap die bij bleef hangen. Het stond gelijk aan hard werken, schaarste en stress. Nu zie ik ook de andere kant en weet ik welke mogelijkheden het biedt. Mijn perceptie op geld is veranderd.”

Wanneer is die verandering ontstaan?

„Van jongs af aan heb ik bijbaantjes gehad. Later ging ik aan de slag in het bedrijfsleven. Dat is voor mij een omslagpunt geweest. Ik kwam in contact met mensen die anders naar geld keken dan ik daarvoor om mij heen had gezien. Collega’s hadden meer dan genoeg en gaven het gericht uit. Geld werd daar niet direct gezien als iets waar je moeite voor moet doen. De manier waarop je zelf naar geld kijkt, is ook de manier hoe je geld aantrekt.”

„Collega’s gaven hun geld slim uit. Geld werkte voor hen, in plaats van andersom. Dat principe was voor mij nieuw. Ik had slechts geleerd dat jij werkt voor je geld. In die periode leerde ik: je werkt voor geld, maar geld dat je verdient kun je weer aan het werk zetten. Met dat besef ging er een wereld voor mij open.”

Is er een minimum nodig om geld voor je te laten werken?

„Het belangrijkste is om bewust met geld om te gaan. Geef het gericht uit, dan is het voor veel mensen mogelijk om iets opzij te zetten. Met de juiste money management skills ben je snel in staat om iets op te bouwen.”

Hoe geef je gericht geld uit?

„Door het uit te geven aan zaken die voor mij belangrijk zijn. Ik heb geen Netflix abonnement, maar ik geef wel geld uit aan boeken. Boeken zorgen voor verdieping en daar leer ik van. Reizen en culturen ontdekken vind ik belangrijk, daar geef ik ook veel geld aan uit. Uiteten gaan vind ik dan weer niet zo belangrijk, dus daar kies ik niet voor. Gezondheid staat ook voorop, dus ik koop graag biologische producten. Entertainment doet mij weinig, dus daar geef ik ook weinig aan uit. Op die manier maak ik een afweging. Wat maakt mij gelukkig?”

„Ik heb veel boeken gelezen over investeren en personal finance. Op internet staat eindeloos veel informatie waarmee je je horizon kunt verbreden. Dat is voor mij een reis geweest. Het boek Rich dad Poor dad is echt een klassieker wat mij betreft. Psychology of Money is een recenter boek dat ik ook erg goed vond.”

Heb je ooit financiële problemen gehad?

„Mijn ouders zijn gescheiden toen ik een tiener was. In die situatie was er vaak meer maand dan geld over. Met iedere blauwe brief die op de mat viel was het de vraag hoe we dat bedrag zouden ophoesten. Dat heeft veel stress opgeleverd bij mijn moeder. Die geldzorgen voelen machteloos. Die periode is een enorme drijfveer geweest om het zelf anders aan te pakken. Dit gaat mij nooit gebeuren, wist ik zeker.”

„Ik wilde de best mogelijke studie doen. Voor mij stond studeren gelijk aan het creëren van kansen. Tijdens mijn studie heb ik thuis gewoond en naast mijn studie heb ik altijd gewerkt. Zelfs toen ik al bij de ING-bank begon aan mijn carrière heb ik er nog bijbaantjes naast gehouden. Mijn studie heb ik zelf bekostigd. Na de ING-bank ben ik richting vermogensbeheer gegaan bij NN Investment Partners.

Ik ben gestart met een hbo-opleiding. Daarna wilde ik door naar de universiteit, maar om dat te bekostigen moest ik lenen. In eerste instantie ben ik na drie maanden op de universiteit met die studie gestopt. De lening voelde niet goed: ik was bang dat het meer problemen zou veroorzaken, dan dat het zou opleveren. Uiteindelijk heb ik alsnog een universitaire studie gedaan – gefinancierd door de baas.”

Vind je het belangrijk financiële middelen achter de hand te hebben?

„Ja. In het vastgoed laat je je geld voor je werken op grote schaal, maar met een paar tientjes per maand kun je al beginnen met beleggen. Daarmee bouw je zekerheid in voor de toekomst.”

„De traditionele spaarrekening vind ik ook essentieel voor de reguliere buffer. Voor mij zijn dat een aantal maanden aan vaste lasten. De rest van je vermogen moet je aan het werk zetten, want het wordt letterlijk minder waard. Daarmee is het wel belangrijk dat je snapt waar je in investeert.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op lange termijn gelukkiger zijn.

„Enerzijds wel, want één van mijn doelen is om steeds meer geld weg te geven. Anderzijds zou 1000 euro per maand extra mij niet direct gelukkiger maken. Ik wil een percentage van mijn vermogen weggeven, dus hoe meer geld mijn kant op komt, hoe meer ik kan delen. We delen nu met verschillende christelijke organisaties. Wij hebben verschillende sponsorkindjes in een aantal landen. Die organisaties werken aan verschillende projecten die we ondersteunen. Zo zitten we in een netwerk van goede doelen.”

Geld maakt niet gelukkig, of wel?

„Geld staat niet gelijk aan geluk, maar het biedt mogelijkheden. Die mogelijkheden geven meer geluk. Een groot getal op je bankrekening maakt niet gelukkig. Zo ken ik mensen die heel rijk zijn, maar alsnog ongelukkig. Wat maakt jou gelukkig en wat is daar voor nodig? Als je de middelen besteedt aan dat wat je écht gelukkig maakt, dan maakt geld gelukkig.”

