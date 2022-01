Sparen als goed voornemen? Met deze tips van experts houd je het dit jaar wél vol

Met de start van het nieuwe jaar (en de dure decembermaand in het achterhoofd) stellen veel mensen zich begin januari het doel om in 2022 nu echt lekker te gaan sparen. Maar stiekem hebben we er, zoals met alle goede voornemens, vaak niet heel veel vertrouwen in.

Metro vroeg daarom aan twee budgetcoaches hoe je ervoor zorgt dat je dit jaar wél je goede voornemen om meer te sparen behaalt.

Tips om meer te sparen

Hier zijn zeven tips om dit jaar het goede voornemen ‘meer sparen’ wel af te kunnen strepen van ons lijstje.

Je moet het echt willen

Hè, natuurlijk wil je het toch? Zeker, we willen allemaal wel onze spaarrekening zien groeien. Toch willen we niet allemaal de keuzes maken die daarbij horen.

Volgens Carolien Vos van Budgetbuddy is het daarom het allerbelangrijkste dat je het écht wil. „Dat is natuurlijk het probleem met alle goede voornemens”, zegt ze. „We willen het wel, maar diep in ons hart willen we er niet al te veel voor doen. Je moet daarom echt het besluit nemen om ervoor te gaan. Als de motivatie er niet is, gaat het je niet lukken.”

Creëer overzicht

„Wij merken dat alles valt en staat bij overzicht”, tipt Stephanie Hesterman, co-owner van Budgetcoach.nl. „Veel mensen weten niet precies wat erin komt en eruit gaat. Dat is dan ook de eerste tip die we altijd meegeven.”

Dat overzicht creëeren is makkelijker dan je in eerste instantie denkt. „Schrijf simpelweg op een papiertje welke uitgaven je doet”, zegt Hesterman. „Zeker met online winkelen en de optie achteraf betalen hebben we namelijk geen idee meer hoeveel we precies aan alles uitgeven.”

Start met het eind

Volgens Vos van Budgetbuddy is het ook essentieel om je doel, je eindstation, te bedenken. In andere woorden: waar je het voor doet. Een financieel doel als meer sparen of meer geld overhouden, zal je waarschijnlijk niet volhouden. Een doel als tien jaar eerder stoppen met werken of kleiner, een mooie vakantie, waarschijnlijk wel.

„Maak het heel visueel”, tipt Vos. „Je moet met je ogen dicht kunnen dromen hoe je daar op je strandbedje ligt. Van cijfers op je bankrekening wordt namelijk niemand blij. Dat is de gedachte wat je ermee kunt doen.”

Hesterman raadt eveneens aan om een spaardoel te bedenken, maar benadrukt ook hoe belangrijk het is om een spaarpot voor noodgevallen te hebben. „Denk ook vooruit”, zegt ze. „Wat als je wasmachine stuk gaat, de accu van je auto of je het eigen risico van je ziektekosten in één keer moet betalen? Kun je deze kosten wel dekken? Zorg dat je hier zo snel mogelijk het geld voor apart zet. De makkelijkste manier om dit te doen is om maandelijks via een automatische overschrijving een vast bedrag naar je spaarrekening over te maken.”

Reken dan terug

Omdat je inmiddels een heel concreet financieel doel hebt, weet je ook wat voor bedrag daarbij hoort. Vervolgens kun je dit ophakken in kleinere subdoelen. „Als je bijvoorbeeld een groot doel over vijf jaar hebt, wat moet je dan in een jaar sparen, in een maand en zelfs in een week?”, zegt Vos. „Wat eerst een gigantisch bedrag leek, lijkt dan veel realistischer.”

Daadwerkelijk sparen

Volgens Vos lukken de vorige stappen soms nog wel, maar vergeten we vervolgens actie te ondernemen. Wat moet je doen om dat financiële doel te halen? Dat is voor iedereen anders.

Eerder heb je al inzicht gekregen in wat je op dagelijkse basis uitgeeft. Maar door dit ook op maandelijkse basis te bekijken, kun je patronen ontdekken. Dat doe je bijvoorbeeld door middel van een Excel-sheet of een budget app als Grip. Zo achterhaal je makkelijk hoeveel je in elke categorie uitgeeft, van boodschappen tot kleding.

„Met het Persoonlijk Budgetadvies van Nibud kun je deze uitgaven vervolgens vergelijken met andere huishoudens in Nederland die dezelfde samenstelling hebben”, tipt Hesterman van Budgetcoach.nl. „Zo zie je op welke gebieden je het al beter doet dan andere Nederlanders, maar ook op welke gebieden je eventueel kunt besparen.”

Stel een budget op

Hesterman raadt vervolgens aan een budget op te stellen. Dat is niets meer en niets minder dan voor elke categorie bedenken hoeveel je wil en kan uitgeven. „Veel mensen denken heel moeilijk en zwaar over overzicht creëeren en een budget opstellen – dat komt later wel”, zegt ze. „Je moet over die drempel heen gaan. Maar wij zien vaak dat mensen vervolgens heel actief aan de slag gaan met besparen. Soms heb je net even wat handvaten nodig.”

Ze voegt toe dat je niet alleen kunt besparen op variabele uitgaven, maar ook op vaste uitgaven, zoals verzekeringen en abonnementen. „Heel veel mensen kijken hier uit gemakzucht niet naar”, zegt ze. „Maar soms kun je tientallen tot honderden euro’s per jaar met je vaste lasten besparen.”

Ken je triggers

Is het na al deze tips alsnog moeilijk om te sparen? Beide budgetcoaches geven aan dat dat heel normaal is. Als consumenten worden we namelijk constant verleid om tot een aankoop over te gaan.

„Het is daarvoor belangrijk je eigen triggers te kennen waardoor je veel geld uitgeeft”, zegt Vos. „Misschien ga jij na een lange stressvolle dag op werk lekker als me-time online shoppen. Maar wat vind je nog meer fijn om te doen? Een vriendin bellen, een wandeling, een lekker heet bad? Zoek uit hoe je deze gewoonte kan omzetten in ander gedrag, dat geen geld kost.”

Als je deze zeven stappen afloopt, zou het moeten lukken om je financiële doelen dit jaar wel te halen. Maar Vos wil meegeven dat je wel keuzes moet durven maken. „Die zak met geld wordt niet opeens groter. Ik zie vaak dat mensen ‘en, en, en’ willen. Maar waar word je nou echt blij van? Wat is echt belangrijk voor je?”