De Spaarrekening van Roos (27): ‘Reken jezelf niet rijk, liever de andere kant op’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 27-jarige Roos, die anderhalf jaar geleden begon als zelfstandig ondernemer.

Beroep: zelfstandig ondernemer – Ademcoach

Netto-inkomen: 2500 – 3500 euro (partner)

Woonsituatie: huurhuis met man en twee kinderen

Wat staat er op je spaarrekening?

„In totaal 5900 euro, maar dat is verdeeld over meerdere spaarrekeningen. We hebben een gezamenlijke spaarrekening waar 2000 euro opstaat. Daarnaast hebben we een spaarrekening voor onze zoon waar 2300 euro op staat en voor onze dochter die twee jaar jonger is ook een, waar momenteel 1000 euro op staat. Tot slot heb ik ook nog mijn eigen spaarrekening. Daar staat zo’n 600 euro op.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Het is prima, maar we wonen nu in een huurhuis en we zouden wel een keer naar een koophuis willen. Dan kom je er niet met ongeveer 6000 euro. Maar voor nu is het goed zo.”

Heb je een studieschuld?

„Nee. Die had ik wel, maar die is afbetaald. Dat was maar 2100 euro. Ik heb in totaal maar één jaartje hoeven lenen, daarvoor viel ik nog onder het systeem vóór het leenstelsel.”

Wat vond je destijds van die schuld?

„Ik vind dat wel veel geld, maar ik dacht: prima, dat komt wel een keer. Toen ik het uiteindelijk moest afbetalen, had ik het ook gewoon liggen. Dus toen dacht ik ‘dan doe ik het ook gelijk maar in één keer in plaats van een betalingsregeling’. Ik vind het dan vervelend dat er ergens nog wat staat dat betaald moet worden. Dan kan het net zo goed in één keer.”

Maak je je weleens zorgen om geld?

„Jawel, maar dat gaat een beetje op en neer. Anderhalf jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Ik werk vanuit huis, want ik heb nu nog geen geld om dat in een kantoor te doen. Ik ben ademcoach en heb daar ook een opleiding voor gedaan, maar ik ben ook afgestudeerd als maatschappelijk werker. Momenteel zit ik nog in de opstartende fase, dus het is af en toe wel spannend of ik een beetje geld ga verdienen. Het netto-inkomen waar mijn gezin van leeft, komt van het werk van mijn man af. Over het algemeen redden we het prima. Ik ben erg creatief met geld en creëer voor mezelf verschillende potjes. We vangen onze kosten op die manier altijd wel op.”

Wat houdt je werk als ademcoach precies in?

„Er zijn meerdere takken in de ademwereld. Er zijn verschillende ademhalingstechnieken die allemaal weer een andere focus hebben. Zo heb je bijvoorbeeld een techniek met de focus op ontspanning. Die kun je toepassen bij mensen die zwaar gestrest zijn. Je hebt ook ademhalingstechnieken die gefocust zijn op energie. Ik ben dan in het bijzonder gespecialiseerd in een techniek die helpt bij traumaverwerking en acceptatie.”

Lukt het je (nu) om je spaarrekeningen aan te vullen?

„De spaarrekeningen voor de kinderen vullen we eigenlijk altijd aan. Daar komen we ook niet aan tenzij er iets groots voor de kinderen gekocht zou moeten worden. We sparen daar 50 euro per maand op. Dat is meer dan genoeg. Als we dan een keer hun kamer zouden moeten verven bijvoorbeeld, dan gaat het een beetje daarvan af en een beetje van wat we zelf hebben. De spaarrekening van mij en mijn man blijft nu wel een beetje zoals die is. We kunnen nu niet mega veel sparen.”

Kom je weleens in de verleiding geld van je spaarrekening af te halen?

„Nee, alleen als ik het écht nodig heb. Dus als we niet rond zouden komen in een maand. Dan zou ik het gebruiken, maar verder niet. Ik ontzeg mezelf eerder te veel dan de andere kant op. Ik ben ook heel snel tevreden met kleine dingen. Als ik geen geld heb om uiteten te gaan, dan zorg ik dat ik een picknick maak bijvoorbeeld.”

Ik ontzeg mezelf eerder teveel dan de andere kant op.

Hoe kom je aan het geld dat op je spaarrekening staat?

„Op allerlei manieren. Af en te krijgen we wat van mijn ouders of schoonouders bijvoorbeeld. Of als we eens een klusje doen voor iemand. We hebben een keer het huis van iemand kaal gemaakt toen hij naar een verzorgingstehuis ging. Daar kregen we dan wat geld voor. Verder ook gewoon geld dat we zelf sparen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik ben begonnen als zelfstandig ondernemer, dus het zou fijn zijn als ik daar nu ook echt mijn eigen geld mee ga verdienen. Op dit moment leven we op één salaris, dat van mijn man. Op mijn zakelijke rekening gaat het wel iets omhoog nu, maar ik keer mezelf nog geen salaris daarvan uit. Dat is iets waar ik naartoe aan het werken ben.”

Heb je een financiële tip voor anderen?

„Ik zou zeggen: reken jezelf niet rijker dan je bent. Liever de andere kant op. Als ik mijn maand ga berekenen en mijn vaste en variabele lasten komen uit op bijvoorbeeld 2000 euro, dan reken ik al op 2200 of 2300 euro. Een stukje meer dus, want dan kan het altijd alleen maar meevallen. Als je uitgaat van meer kosten, kom je meestal niet tekort. ”

