#294 ‘Nooit verwacht dat ik het zó leuk kon hebben met de nieuwe vriendin van mijn ex’

Als Maud bij haar zwangerschapscursus Charlie – de nieuwe vriendin van Tommy – tegenkomt, weet ze even niet goed waar ze het zoeken moet. Beiden zijn zwanger, maar waar Charlie hartstikke happy lijkt, voelt Maud opeens al haar verdriet eruit komen. Ze houdt het niet meer en snikt het uit tijdens de cursus! Als ze een beetje is bedaard, weet ze de les toch nog tot een goed einde te brengen. En dan vraagt Charlie haar na afloop mee voor een kop thee…

Ik weet even niet zo goed wat ik aanmoet met het voorstel van Charlie. Waarom zou ik thee gaan drinken met de nieuwe vriendin van mijn ex? Om in geuren en kleuren te bespreken hoe hij haar heeft bezwangerd? Om tips uit te wisselen, terwijl ik net zo goed op haar plaats had kunnen zitten? Dit is toch enorm ongemakkelijk allemaal? Blijkbaar is de twijfel van mijn gezicht af te lezen, want Charlies blik verandert. Een tikkeltje teleurgesteld mompelt ze: „Ach, je zit hier misschien wel helemaal niet op te wachten. Sorry. Ik ken gewoon weinig andere mensen die zwanger zijn van mijn leeftijd en naja…”

Ik voel een scheut van medelijden door mijn lijf heen trekken. Kan mij het ook schelen. „Nee joh, is goed. Ik app Gio even dat ik wat later ben”, roep ik, terwijl ik mijn telefoon tevoorschijn tover. Een kwartiertje later zit ik tegenover Charlie in een café. Waar ik me ietwat onwennig voel, lijkt zij zich totaal niet ongemakkelijk te voelen bij het feit dat ik ontelbare keren het bed heb gedeeld met de vader van haar nog ongeboren kind. Ze kletst de oren van mijn kop. „En? Heb je al van alles gekocht? Ik kon mezelf niet meer inhouden hoor. Na die 20-weken echo ben ik echt als een gek gaan shoppen. Al die babykleertjes zijn zo schattig! Helemaal voor meisjes. Wat krijgen jullie eigenlijk?”

„Een jongetje!”, roep ik enthousiast, maar voor ik verder kan praten heeft Charlie al een website tevoorschijn getoverd met allerlei leuke babykleding voor jongetjes. Waar ik het normaal misschien bloedirritant zou vinden, vind ik haar enthousiasme nu op de een of andere manier aanstekelijk. Charlie ziet er superhip uit en de kleding die ze me laat zien, kende ik nog helemaal niet. Glimlachend scroll ik door de kleertjes. Nog maar heel even en ik heb gewoon een mannetje in mijn armen die ik hierin kan kleden…

„Leuk he?!”, giechelt Charlie. „En weet je wat het is Maud: je hoeft het allemaal niet nieuw te kopen. Mensen kopen dit voor hun kind, die het vervolgens één keer of misschien wel helemaal niet draagt. Sommige baby’s zijn echt units: die passen helemaal niet in de kleinste maat. Dus meid, lekker alles tweedehands halen hoor! Wacht, ik heb nog wel wat leuke merkjes voor je!” In haar enthousiasme stuurt ze me haar lijst met babymerken door. Blij sla ik de lijst op. Vervolgens informeer ik haar over een aflevering van Keuringsdienst van Waarde die ik heb gezien over melkpoeder die heel interessant is en delen we allerlei tips over het voorkomen van maagzuur.

Voor ik het weet zijn we 2,5 uur verder. „Wow, ik moet gaan hoor!”, roep ik. De tijd is voorbij gevlogen. Ik had nooit verwacht dat ik het zó leuk kon hebben met de nieuwe vriendin van mijn ex… Charlie lijkt er hetzelfde over te denken. „Geef me anders even je telefoonnummer!”, roept ze enthousiast. Terwijl ik mijn nummer geef, belt Gio me. Gehaast groet ik Charlie en ga ik ervandoor. „Waar blijf je nou?!”, roept hij geïrriteerd als ik opneem. Ik weet even niet hoe ik dit simpel kan uitleggen, dus mompel ik maar iets over dat de les is uitgelopen en ga ik snel naar huis.

De rest van de week breng ik weer redelijk rustig door. Aan het einde van de week moet ik met Gio samen naar de verloskundige komen om mijn bevalplan door te spreken. Ik blijf het lastig vinden dat ik me vorig jaar nog vooral druk maakte over mijn party planning, en nu bezig ben met of ik een badbevalling of een baarkruk in de kamer wil hebben. Met Gio heb ik het er ook niet echt over gehad wat ik allemaal wil ja of nee. Vlak voordat we gingen, heb ik snel een opzetje gedaan voor een plan.

„Het enige wat ik weet, is dat ik het allemaal niet zo goed weet”, mompel ik als ik tegenover de verloskundige zit. Die schiet in de lach. „Daar hebben meer aanstaande moeders last van hoor Maud”, grapt ze. Gio zit op een stoel even verderop en kijkt toe, terwijl de verloskundige begint voor te lezen wat mijn wensen zijn. Met elk punt, zie ik zijn gezicht meer vertrekken. Ik voel dat ik rood word… Wat heb ik verkeerd gedaan?! Gio is duidelijk not amused, maar ik heb geen idee waarom…

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Ze is zwanger van haar nieuwe vriend Gio en woont weer op zichzelf in een eigen huisje vlakbij Amsterdam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.