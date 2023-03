Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Crisis zorgt voor minder donaties: jongeren stellen Netflix en luxe ontbijt als prioriteit

De financiële crisis raakt goededoelenorganisaties hard. In de afgelopen zes maanden heeft 17 procent van onze bevolking minder of helemaal niks gedoneerd aan goede doelen. Met name jonge donateurs in de leeftijd 18 tot 29 jaar geven minder vaak geld, daarbij hebben ze meer moeite om luxe op te offeren. Opvallend is dat diezelfde jongeren wél massaal in actie zijn gekomen voor de slachtoffers in Turkije en Syrië.

Dat blijkt uit de Nationale Keuzestress Monitor onder ruim 1000 Nederlanders die het afgelopen jaar hebben gedoneerd. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau MSI Consultants. Deze monitor is een maandelijks representatief onderzoek naar onze keuzes in tijden van een energie- en inflatiecrisis. De eerste editie van het onderzoek was gericht op A-merk- en huismerk-boodschappen, maar nu staat het gedrag van Nederlandse schenkers aan goede doelen centraal.

Het geefgedrag van ruim één op de drie Nederlanders is veranderd door de onzekere tijd waar we ons nu in bevinden. Zo is het aantal goede doelen aangepast, maar ook het bedrag. Vooral 59+’ers hebben het aantal teruggeschroefd. 17 procent geeft aan minder te geven of zelfs helemaal te zijn gestopt, de voornaamste reden is dat mensen het zich niet meer kunnen veroorloven. De overgrote meerderheid zegt dat die keuze definitief is. Het blijkt dat vooral goededoelenorganisaties binnen de sector gezondheid daarvan de dupe zijn.

Netflix en een luxe ontbijt is heilig

De 18- tot 29-jarigen jongeren die meededen aan dit onderzoek laten in vele opzichten duidelijk ander donatiegedrag zien. 52 procent van hen heeft in de afgelopen drie maanden namelijk gedoneerd, terwijl dit gemiddeld over alle leeftijden bijna 70 procent was. Maar als het gaat over de slachtoffers van Turkije en Syrië, komen de jongeren wel massaal in actie. 64 procent van hen heeft namelijk een steentje bijgedragen voor de getroffenen van de natuurramp, terwijl dit gemiddeld 43 procent is.

Diezelfde jongeren stellen wel grenzen aan het doneren. Zo willen ze met alle plezier overstappen op tweedehandskleren om zo geld over te houden voor goede doelen en ook op het fitnessabonnement wordt er bespaard. Maar Netflix of andere streamingsabonnementen en een luxe ontbijt op zondag zijn heilig. Bijna de helft van de jongeren wil dit absoluut niet opgeven.

Jongeren kopen schuldgevoel af

Gemiddeld steunen schenkers zes goededoelenorganisaties. De gemiddelde Nederlander kiest voor een goed doel om andere mensen te helpen en een doel dat duidelijk laat zien waar het voor staat. 56 procent is het eens met de stelling dat men liever geeft aan een goed doel dat bij zijn of haar persoonlijke situatie past dan aan een goed doel dat heel bekend is. Voor maar liefst 32 procent van de 18- tot 29-jarigen is het afkopen van een schuldgevoel een belangrijke reden om te doneren, terwijl dit gemiddeld 13 procent is.

Stichting Donateursbelangen, dat het vertrouwen tussen gevers en goede doelen wil versterken, roept goede doelen op om meer rekening te houden met jongeren. „Ze hebben simpelweg minder te besteden en zullen zich niet snel binden aan een vast goed doel”, weet de directeur-bestuurder, Jordan van Bergen. „In plaats daarvan komen jongeren vooral in actie voor datgene wat ze dagelijks bezighoudt. Daar komt ook emotie bij kijken. Daarom zullen zij ook eerder bij een ramp doneren, omdat ze direct het verschil kunnen maken en precies weten waaraan ze geven. Ook zullen ze eerder fysiek bijdragen leveren via vrijwilligerswerk.”

Goededoelenorganisaties laten kansen liggen

Volgens de belangenorganisatie laten goede doelen kansen liggen door te weinig in te spelen op de wensen en voorkeuren van de jonge donateurs. „Jongeren zijn gewend aan platformen en apps op de telefoon waarbij ze alles regelen. Als de goede doelen hen een ‘mijn donateur-omgeving’ aanbieden waarin ze het donatiegedrag maandelijks flexibel kunnen aanpassen of eventueel een maand kunnen overslaan, zullen ze jongeren beter aan zich weten te binden”, stelt Van Bergen.

Donateursbelangen pleit er ook voor dat het altijd mogelijk moet blijven om contant te doneren. 60 procent is het eens met de stelling ‘ik geef liever eenmalig aan de collectebus dan dat ik een lidmaatschap afsluit’. Dat wekt bij Van Bergen geen verbazing: „Uit onderzoek is gebleken dat 2,6 miljoen Nederlanders niet goed met digitale apparaten overweg kunnen. Toch kiezen steeds meer goede doelen ervoor om alleen nog via een QR-code een iDeal-transactie als donatie toe te staan. Zeer onverstandig. Geef de donateur keuzevrijheid, ook bij de betaalmethode.”