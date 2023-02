Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuw op Netflix: twaalf grote films die je nu kunt streamen

Netflix heeft weer een flinke lading kijkvoer toegevoegd: maar liefst twaalf grote bioscoopfilms zijn nu op de streamingdienst te zien. We zetten ze voor je op een rijtje, inclusief trailers.

Het einde van februari komt alweer in zicht. Over krap een weekje gaat Netflix dan ook beginnen met een flinke schoonmaakronde: maar liefst 28 films gaan op 28 februari van de streamingdienst verdwijnen.

12 nieuwe bioscoopfilms op Netflix

Gelukkig heeft Netflix afgelopen week ook weer een verse lading grote bioscoopfilms toegevoegd aan het aanbod. Blockbusters die al vaker op de streamingdienst voorbij zijn gekomen, of recenter uit de bioscoop zijn komen rollen. We zetten ze alle twaalf voor je op een rijtje. Pak de popcorn er maar alvast bij!

Ted

Ted is typisch zo’n film die afhankelijk van je humor verschrikkelijk óf juist fantastisch uitpakt. Tijdens kerst vindt er een wonder plaats: John’s enige vriend, zijn teddybeer van vroeger, komt tot leven. Klein probleem: Ted, zoals de knuffel heet, is allesbehalve schattig. Hij is grofgebekt en zijn gedrag is ronduit ongepast. Kiest John voor zijn jeugdvriend of voor zijn nieuwe vriendin? Flauwe humor zoals je het van Seth MacFarlane gewend bent. Daarmee weet je nu waarschijnlijk ook direct of Ted je zal gaan bevallen.

The Purge: Election Year

Had The Purge al na de eerste film moeten stoppen? Zeker, maar de bioscoopomzet van het eerste deel maakte de daarop volgende barrage aan vervolgfilms onvermijdelijk, en stiekem zijn het uiterst vermakelijke guilty pleasures. In Election Year is Leo Barnes, die we kennen uit de tweede film, hoofd beveiliging van de senator Charlie Roan geworden. Hij heeft één duidelijke missie: ervoor zorgen dat Roan het jaarlijkse ritueel overleeft. Horror, actie en intrige!

Jurassic Park-marathon

Bel je vrienden, sla popcorn en drank in en pak de agenda er maar bij. Het is namelijk tijd voor een heuse Jurassic Park-marathon. Netflix heeft halverwege februari maar liefst vier delen uit de langlopende franchise toegevoegd. Van het originele Jurassic Park uit 1993 tot Jurassic World uit 2015.

Pitch Perfect-trilogie

Ben je niet zo van de dinosaurussen, maar kun je wel tegen een komedie met een mierzoet glazuurlaag? Dan kun je ook een mini-marathon in gaan plannen voor Pitch Perfect. Alle drie de delen van de trilogie zijn namelijk afgelopen week op Netflix verschenen. We volgen Rebecca, gespeeld door Anna Kendrick, die gevraagd wordt voor de a capella-zanggroep van haar nieuwe universiteit. Een hoop muziek, schooldrama en door en door Amerikaanse humor. Na de onderstaande trailer weet je direct of het je pakkie an is.

Scent of a Woman

Tijd voor iets zwaarder kijkvoer, in de vorm van de dramafilm Scent of a Woman, van Martin Brest. Chris O’Donnell speelt Charlie, een arme student die als vakantiebaantje op een blinde ex-militair past, gespeeld door niemand minder dan Al Pacino. Tot de grote verbazing van Charlie neemt zijn gloednieuwe baas hem mee naar New York, waar de blinde ex-militair grootse plannen heeft. Heerlijke 90’s-film!

Straight Outta Compton

Na Pitch Perfect duiken we in een compleet ander muziekverhaal. Straight Outta Compton vertelt het waargebeurde verhaal achter de legendarische hip-hop-groep N.W.A. Oftewel: Dr. Dre, Easy E, DJ Yella, MC Ren en Ice Cube. We gaan terug naar het einde van de jaren tachtig in deze biografische film. Naar het begin van een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van hip-hop en muziek in het algemeen.

Making of All Quiet On The Western Front

We sluiten af met een onverwacht cadeautje van Netflix: oorlogsfilm All Quiet On The Western Front won afgelopen weekend een prestigieuze filmprijs, de BAFTA voor Beste Film, en dat viert de streamingdienst met een gloednieuw kijkje achter de schermen. In The Making of All Quiet On The Western Front leer je niet alleen de cast kennen, maar krijg je ook te zien hoe ze alle sets, special effects en andere filmmagie tot leven hebben gebracht.