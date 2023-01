Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kan je ‘I don’t give a f*ck’ zeggen op de werkvloer?

Stel, je hebt een zware dag gehad, of juist geweldig nieuws gekregen op werk, dan kan vloeken goed voelen. Maar is je emotie uiten door middel van een scheldwoord uitroepen een goed idee op de werkvloer?

Het debat is in het Verenigd Koninkrijk opgelaaid nadat een arbeidsrechtbank oordeelde dat het niet langer een probleem is om de f-bom te laten vallen op het werk. De rechter, Andrew Gumbiti-Zimuto, oordeelde dat zinnen als ‘I don’t give a f*ck’ vandaag de dag een ‘gebrek aan betekenis’ hebben.

Schelden op de werkvloer: ja of nee?

„De woorden die gebruikt zouden zijn, zijn vrij alledaags en hebben niet meer de schokkende waarde die ze in een andere tijd misschien wel hadden.” Zegt de rechter. Onze Britse collega’s van Metro UK deden een rondvraag onder lezers. Hoe kijkt men naar schelden op de werkvloer?

De meesten zijn over het algemeen voorstander van schelden, hoewel de meesten opmerken dat de context essentieel is. Zo kan Louisa Adjoa Parker, een 50-jarige dichteres en consultant voor gelijkheid, diversiteit en inclusie, naar hartenlust vloeken omdat ze meestal vanuit huis werkt. „Over het algemeen doe ik dat niet als ik met anderen werk, tenzij het heel ontspannen aanvoelt”, zegt Parker. „Maar ik houd echt van vloeken – zo kunnen we onze woede en frustratie kwijt.”

‘Het gaat om de bedoeling’

Er zijn echter genoeg manieren om een vijand (of collega) af te kraken zónder een scheldwoord te laten vallen, aldus Sabina Kadic-Mackenzie, een strategic professional. „Ik denk dat ik zoveel ergere dingen tegen een collega zou kunnen zeggen zonder ook maar één scheldwoord te gebruiken”, zegt ze. „Het zijn maar woorden, het gaat om de bedoeling erachter. In andere culturen worden kinderen aangemoedigd om te vloeken. Wij zijn er misschien iets te gevoelig voor.”

Dave, een brandweerman in Noord-Yokrshire, houdt ook van schelden, maar denkt dat er een generatiekloof bestaat over wat wel en niet aanvaardbaar is. „Vloeken is als donkere humor, maar het is triest om te zien dat veel van de jongeren die bij de brandweer komen letterlijk overal aanstoot aan willen nemen.”

De brandweer vertrouwt erop dat een team elkaar helpt wanneer het na een moeilijke klus terug is op de post, en daarbij kan een potje schelden een manier van verwerken zijn: „Straks mag het niet meer, dus naar mijn mening krijg je in de toekomst massaal last van psychische aandoeningen bij de brandweer.”

Voorzichtigheid

Michelle Masters, die loopbaancoaching biedt, denkt dat je het beste de kant van de voorzichtigheid kunt kiezen en het overgrote deel van de tijd het schelden en vloeken bij het koffieapparaat kunt vermijden. „Ik denk dat, omdat ons van jongs af aan wordt geleerd dat vloeken niet acceptabel is, het erg schokkend kan zijn om te ervaren op de werkvloer”, zegt Masters tegen Metro UK.

„Het kan sommige werknemers van hun stuk brengen en de dynamiek in de war brengen, waardoor ze gaan twijfelen aan de mate van nonchalance die is toegestaan. Maar het hangt natuurlijk af van de context.” Masters vindt dat voor werknemers die met minderjarigen werken, in een klantgerichte functie of in een zeer professionele omgeving „zoals de overheid, de juridische sector of de medische sector” een algeheel scheldverbod moet gelden. „Als er wordt gevloekt uit woede of ergernis, vooral als het tegen werknemers is gericht, dan wordt het een omgeving vol conflicten en ongemak.”