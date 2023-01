Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bezetters ‘bruinkool-plaats’ Lützerath zitten in tunnels onder het dorp

Enkele bezetters van ‘bruinkool-dorp’ Lützerath, niet ver van Roermond, hebben zich verschanst in een ondergrondse tunnel. Op een video zijn daarvan beelden te zien. De activisten eisen dat de politie stopt met de inzet van zwaar materieel in het dorp, omdat dit de levens van de mensen in de tunnel in gevaar brengt.

De politie bevestigt gehoord te hebben van de tunnel onder Lützerath en gaat op onderzoek uit. Volgens activisten die in boomhutten in het dorp zitten, zijn agenten naar ingangen aan het zoeken. De politie vordert volgens de bezetters ook vandaag snel met de ontruiming. Dat het zo snel zou gaan, hadden ook zij niet verwacht, liet men vandaag weten.

‘Ontruiming Lützerath meteen staken’

Een groep activisten is intussen met een groot spandoek binnengedrongen in het hoofdkantoor van de Groenen in Düsseldorf. Sympathisanten van de bezetters eisen een gesprek met energieminister Mona Neubaur van de Groenen, in de deelstaat Noordrijn Westfalen (NRW). Zij wordt medeverantwoordelijk geacht voor de beslissing om Lützerath te slopen om er bruinkoolwinning mogelijk te maken. Zij eisen dat de minister opdracht geeft de ontruiming van het dorp per direct te staken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Das passiert übrigens wenn Bürger*innen und Klimaaktivist*innen friedlich gegen das Wegbaggern von #Lützerath demonstrieren. pic.twitter.com/1cePS8Ubfm — Maurice Conrad (@Maurice_Conrad) January 8, 2023

Klimaatactivisten van Fridays for Future noemden de opstelling van de Groene minister eerder vandaag „hypocriet” en zeggen dat veel mensen het vertrouwen in de Groenen hebben verloren.

‘Bezetting bruinkool-dorp onacceptabel’

Neubaur zelf liet zich voor de WDR kritisch uit over de bezetters. Ze zei het onacceptabel te vinden dat bezetters geweld tegen de politie gebruiken. Zo gooiden enkele bezetters gisteren met stenen en een molotovcocktail naar agenten. Vandaag werden vuurpijlen op agenten afgeschoten vanuit een bezet gebouw. De meerderheid van de bezetters gedraagt zich overigens vreedzaam.

👇 Ook Nederlanders Onder de talloze activisten in bruinkool-dorp Lützerath zijn ongeveer vijftien Nederlanders. De activisten hebben het dorp al ruim twee jaar bezet uit protest tegen het afgraven van bruinkool onder het dorp. Daarvoor moet het dorp verdwijnen.

De actievoerders proberen te verhinderen dat energiebedrijf RWE de bruinkoolvoorraden onder het eeuwenoude dorp delft, omdat daarmee de aarde verder wordt opgewarmd. Een jaar geleden verklaarden de Groenen zich nog solidair met de bezetters van het dorp. Sinds ze deel uitmaken van de coalitie in NRW zijn ze daarop echter teruggekomen. Dit tot grote woede van de klimaatactivisten.