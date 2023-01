Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De spaarrekening van Job (23): ‘Mijn beleggingen zijn 70.000 euro waard’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 23-jarige Job, die maandelijks zo’n 1700 euro belegt.

Beroep: Applicatiebeheerder, IT/ICT-sector

Bruto inkomen: 3100 euroÂ

Woont: Bij zijn ouders

De Spaarrekening van Job

„Tijdens mijn studie heb ik altijd thuis gewoond, wat zeker een financiële afweging geweest. Veel vrienden zijn wel op kamers gegaan, maar zij hebben veel geld moeten lenen. Dat wilde ik niet, ik wilde geen schuld opbouwen.”

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat 800 euro op mijn spaarrekening”, lacht Job. Waarom hij daar om lacht? „Omdat mijn geld in beleggingen zit”, legt hij uit. „Mijn portfolio heeft nu een waarde van 70.000 euro.”

Hoe zit dat precies?

„Zo’n twee jaar geleden ben ik serieus begonnen met beleggen. Toen heb ik groot deel van mijn spaargeld overgezet in beleggingen. Dat was zo’n 30.000 euro. Als je geld op de bank laat staan, wordt het sowieso minder waard. Dan kun je dat geld beter laten renderen, vind ik. Vermogensbehoud is mijn voornaamste doel.”

Hoeveel geld beleg je maandelijks?

„Een groot deel van mijn salaris. Meestal rond de 1700 euro per maand.”

Ben je blij met je (beleggings)spaarpot?

„Ja, zeker. Ik had niet verwacht dat mijn geld op deze manier zou renderen. Ik heb bepaalde maanden namelijk ook minder dan die 1700 euro gestort. Soms wil ik namelijk ook op vakantie, dan maak ik iets minder over. Maar het is snel gegaan en het beleggen heeft veel opgebracht.”

Hanteer je een specifieke beleggingsstrategie?

„Ik beleg vooral erg gespreid. Ik maak onderscheid tussen veilige fondsen die dividend uitkeren en fondsen die gericht zijn op groei, maar tegelijkertijd ook rentegevoelig zijn. Die renderen bijvoorbeeld slechter wanneer de rente stijgt.”

Hoe ben je gestart met beleggen?

„Misschien stom, maar beleggen is passie van mij geweest sinds het moment dat ik mócht beleggen. Sinds mijn achttiende, dus. Toen ging het maandelijks om een paar honderd euro. Ik werkte vaak twee dagen doordeweeks en extra op zaterdagavond, waarvoor ik een toeslag kreeg. Dat geld investeerde ik, maar ik hield ook genoeg over om leuke dingen te doen. Ik heb sindsdien veel boeken en artikelen gelezen over beleggen en allerlei podcasts geluisterd. Het boek ‘Zero to One’ van Peter Thiel vond ik heel goed. Beleggen is voor een groot deel speculeren en nadenken over de toekomst. Hoe ziet de wereld eruit over een paar jaar?”

„Ik vind het gaaf om in mijn werk nieuwe trends of ontwikkelingen op gang te zien komen. Als dat producten of diensten zijn, waarvan ik geloof dat die in de toekomst veel gebruikt zullen worden, dan investeer ik daar ook in. Mensen denken bij beleggers vaak aan een soort Dagobedart Duck, dat je alleen maar dollartekens ziet. Maar ik vind het echt leuk om bezig te zijn met de toekomst. Daarom zal ik waarschijnlijk altijd blijven beleggen.”

Hoe kijk je naar de traditionele spaarrekening?

„Dat klinkt misschien raar, maar ik vind dat niet zo belangrijk. De spaarrekening gebruik ik om cadeaus te kopen, te tanken, verzekeringen te betalen. Het is voor mij eigenlijk een lopende rekening, geen spaarrekening.”

Heb je weleens geld van je beleggingsrekening afgehaald?

„Nee, tot nu toe niet. Die tijd zal vast nog komen. Het zou ook kunnen gebeuren als nu bijvoorbeeld mijn auto kapot zou gaan. Bij een grote financiële tegenvaller zou ik wat geld uit de beleggingen kunnen halen, maar dat is ook geen drama.”

Wil je die buffer dan niet liever apart houden, op een gewone rekening?

„Steeds vaker denk ik erover om een ruimere buffer achter de hand te houden, op een gewone spaarrekening. Op die manier zou ik onvoorziene kosten altijd makkelijk kunnen opvangen. Maar nu ik nog thuis woon, heb ik eigenlijk bijna geen kosten, behalve mijn eigen auto. Ik woon gratis: ik woon in een hotel, zeg ik altijd. Het eten wordt klaargemaakt, dat is allemaal erg luxe.”

Ik woon in een hotel, zeg ik altijd.

„Mijn vader is op de hoogte van mijn financiële situatie, mijn moeder niet. Ze weten ook dat ik het liefst eind dit jaar het huis uit zou willen en dat ik nog thuis woon, zodat ik straks een huis kan kopen.”

Spreek je met mensen uit je omgeving over dit deel van je leven?

„Ik begon met beleggen op mijn achttiende, maar mijn vrienden waren daar helemaal niet mee bezig. Mijn vader weet veel van beleggen, daar is die interesse deels gewekt. Ik merk dat geld een taboeonderwerp is. Ik praat daarom niet vaak over geld. Mijn vader en twee goede vrienden weten wat mijn vermogen is, maar verder niet. Ik wil ook niet dat meer vrienden dat zouden weten. Ik ben dan toch bang dat zij anders naar mij zullen kijken.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou wel relaxter willen leven: minder gefixeerd zijn op een bepaald bedrag dat ik per maand móét investeren. Ik wil niet constant focussen op zuinig leven. Dat heb ik lang gedaan, maar daar ben ik de afgelopen maanden milder in geworden. Twee maanden geleden heb ik een flinke loonsverhoging gekregen. Toen realiseerde ik me, dat ik eigenlijk relatief veel verdien. Het is ook belangrijk om te genieten van het leven en leuke dingen te ondernemen.”

Wat is je beste financiële tip voor anderen?

„Als mensen een leuk bedrag op de spaarrekening hebben, lijkt het alsof dat meteen uitgegeven moet worden. Mensen lijken altijd méér te willen: een luxere auto, of mooiere kleding. Dat is natuurlijk niet zo slim, want het is belangrijk om verder te kijken. Probeer tevreden te zijn met wat je hebt. Ik heb wel een auto, maar ik hoef geen Mercedes, Audi of BMW. Ik heb een Opel gekocht voor zo’n 5000 euro, maar ik ken ook mensen van mijn leeftijd die een auto voor 10.000 euro kopen. Dat is niet nodig, naar mijn mening.”

