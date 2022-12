Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vijf kerst-ideeën waarbij je meteen ook de strijd tegen borstkanker steunt

Voor wie op zoek is naar een verrassend kerst-initiatief voor het goede gevoel: vijf ideeën om de strijd tegen borstkanker te steunen tijdens de feestdagen. Doneer een kerstbal, wat euro’s of zelfs je paardenstaart…

Het is geen toeval dat Kerstmis geldt als de mooiste tijd van het jaar, vol warmte en naastenliefde. ​Maar ja, die naastenliefde: hoe geef je die in plaats van nieuwe sokken of een luchtje? Dat kan ook op een heel andere manier dan een kerstcadeau voor een familielid. Wat dacht je ervan om met de komende feestdagen je goede voornemens over liefdadigheid ​ ook écht eens waar te maken? Pink Ribbon, de nationale organisatie tegen borstkanker, licht speciaal voor de komende kerstdagen mooie initiatieven uit. Zo kun je tijdens de feestdagen, als je wilt, je grote hart tonen met een heel concreet en ook origineel kerstcadeau.

Met kerst een behandeling tegen borstkanker

In ons land zijn er 100.000 vrouwen die de komende kerst meemaken terwijl ze een behandeling tegen borstkanker ondergaan. Een op de negen vrouwen wordt in de loop van haar leven door de ziekte getroffen. Dus waarschijnlijk ook iemand aan jouw feesttafel. Toon je solidariteit en steun door te bijvoorbeeld je kerstboom een vleugje roze te geven, een donatie op je verlanglijstje te zetten of zelfs je paardenstaart te doneren. Waarom niet? ​

Vijf ideeën om deze kerst onvergetelijk te maken

1 Geef je kerstboom een vleugje roze met kerstballen van Pink Ribbon ​

Wil je een écht bijzondere kerstboom? Je kan de nationale borstkankerorganisatie steunen door Pink Ribbon-kerstballen te kopen. Zo maak je jouw boom niet alleen fonkelend en kleurrijk, maar tover je ​ de boom ook meteen om tot een symbool van de strijd tegen borstkanker. Een setje van drie bonte glinsterende kerstballen kost 10 euro. De kerstballen zijn van glas en dus waardevol en kwetsbaar, net als alle vrouwen die door de ziekte getroffen worden.

Meer informatie vind je hier.

2 Organiseer een kerst-inzamelingsactie

De feestdagen is de uitgelezen periode om je hart te laten spreken en samen met vrienden of familie geld in te zamelen voor een goed doel. Op de website Pink Support kan je een online inzamelingsactie organiseren de strijd tegen borstkanker op je eigen manier te steunen. Betrek je collega’s erbij en breng je bedrijf in beweging, of steek samen met je buren de handen uit de mouwen.

3 Zet een donatie op je verlanglijstje

Kom verrassend uit de hoek en zet een donatie voor de strijd tegen borstkanker op je verlanglijstje. Pink Ribbon gebruikt de ingezamelde fondsen voor concrete projecten ter ​preventie van borstkanker, om de ziekte tijdig op te sporen. Maar ook voor psychosociale ondersteuning van (ex-)patiënten en hun familie. Schenken kan je via de website van de Koning Boudewijnstichting.

4 Kerst met een cadeau met een hart

Wil je een tastbaar cadeau onder de boom leggen, maar toch dat extra vleugje van solidariteit mee verpakken? Hippe hoodies, praktische totebags, leuke mokken of originele kussens… Pink Ribbon heeft veel items voor onder de kerstboom (en voor het goede gevoel). Zo sla je twee vliegen in één klap: je schenkt een leuk cadeautje én steunt het goede doel.

5 Ga voor een korte feestcoupe

Deze had je misschien niet verwacht, maar je kan Pink Ribbon ook steunen door je paardenstaart te doneren. Met staarten vanaf 35 cm gaat en pruikenmaker aan de slag om een pruik van echt haar te maken voor borstkankerpatiënten. Wanneer je naar de kapper gaat voor je feestcoupe, dan zou je voor ‘het korte kopje’ kunnen kiezen. Je verrast je gasten én je hebt een mooi kerstverhaal hoe jij het goede doel op een originele manier hebt gesteund.

Donatie-enveloppen van Geknipt voor Haar, kan je aanvragen via de website van Pink Ribbon.

Alvast een fijne goeie kerst!