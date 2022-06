Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Besparen op boodschappen? De 5 beste bespaartips van onze lezers

Na zo’n tien afleveringen van ‘De Boodschappen van…’ hebben we een hoop goede tips van onze lezers gekregen over hoe je kunt besparen op je boodschappen. In dit artikel verzamelen we 5 van de beste tips, die goed van pas komen bij de steeds duurder wordende boodschappen.

Zo houd je jouw bezoeken aan de supermarkt betaalbaar.

Tips om te besparen op boodschappen

Hieronder delen we de tips die meerdere keren terugkwamen in onze gesprekken met lezers.

1. Maak een weekmenu en doe weekboodschappen

Je hebt deze tip wellicht al wel vaker voorbij zien komen, maar we moeten ‘m toch noemen. Bijna iedereen die we hebben gesproken, hield namelijk op deze manier zijn boodschappen betaalbaar. Dus: sta jij je tegen beter weten in nog elke dag af te vragen in de supermarkt wat je vandaag eens zal gaan eten? Probeer dan eens een weekmenu te maken en weekboodschappen te doen.

Je levert wel in op flexibiliteit, maar krijgt er naast meer ruimte in de portemonnee, ook meer rust en waarschijnlijk gezondere maaltijden voor terug. Onze lezers maakten het weekmenu op basis van aanbiedingen en (budget)recepten.

2. Kijk naar de kiloprijs

Waarschijnlijk let je al op de prijs van producten als je boodschappen doet, maar kijk je ook naar de kiloprijs? Verpakkingen hebben namelijk vaak niet dezelfde hoeveelheden, waardoor iets goedkoper kan lijken, maar dit in feite helemaal niet zo is.

3. Hanteer een budget om te besparen op boodschappen

Nog een tip die we meerdere malen voorbij hebben horen komen: koop niet zomaar boodschappen, maar bedenk van tevoren wat je wil uitgeven aan je boodschappen en probeer je daaraan te houden. Door technologie als supermarkt-apps en zelfscanners is het steeds makkelijker om je aan je budget te houden, al kan je natuurlijk ook gewoon old-school een rekenmachine meenemen.

4. Let goed op bij aanbiedingen

Aanbiedingen; we houden ervan. Maar onze lezers waarschuwen wel: koop de aanbiedingen alleen als je de producten anders ook zou kopen en let goed op of een huismerk niet alsnog goedkoper is dan een A-merk in de aanbieding. Anders bespaar je natuurlijk alsnog niet.

Is een product in de aanbieding? Sla het dan juist zoveel mogelijk in.

5. Zorg voor zo min mogelijk voedselverspilling

De laatste tip die we meerdere keren voorbij hebben zien komen, is om producten met 35 procent korting te kopen of gebruik te maken van de app Too Good To Go. Hoewel de producten bijna over de datum zijn, is er niets mis mee, benadrukken lezers. Sterker nog, als je ze niet vandaag kunt opeten, kun je ze ook nog gewoon prima invriezen.

Een andere manier om voedselverspilling te voorkomen is door bij het bedenken van je weekmenu en boodschappenlijst, goed in de koelkast, vriezer en voorraadkast te kijken. Zo heb je nooit meer dat je eten (en daarmee eigenlijk geld) weggooit.

Als je al deze tips opvolgt, zal je al flink kunnen besparen op je boodschappen. Benieuwd naar alle trucjes, apps en tips die onze lezers hebben aangeraden? Je vindt de hele reeks artikelen van De Boodschappen van hier.