Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Desiree (B&B Vol Liefde) die eigen programma wil: ‘Ben zo veelzijdig’

De deelnemers van B&B Vol Liefde zorgen altijd wel voor een hoop hilariteit. Zo ook Desiree, de date van bed and breakfast-eigenaar Hans. Destijds werd er veel om haar gelachen. En dat is voldoende reden om proefopnames te draaien voor een eigen tv-programma. Tegen weekblad Vriendin vertelt ze dat het een succes gaat worden.

Hans kon uiteindelijk iets minder hard lachen om Desiree. Volgens de blondine heeft Hans haar op alle sociale media geblokkeerd.

Carrière gaat verder dan B&B Vol Liefde

„U gaat nog veel van me horen, ik krijg waarschijnlijk mijn eigen tv-programma”, zegt Desiree tegen haar fans in Nederland. Wat voor programma dat wordt, daar is ze zelf ook niet uit. Maar de camera’s hebben haar inmiddels wel al gevolgd. „Ik ben zo veelzijdig, ze kunnen met mij alle kanten op. Er zijn inmiddels al proefopnames geweest”, vertelt de op augurken verzotte realityster.

Dat Desiree graag verder wil met haar carrière in de televisiewereld, dat verbaast niemand. Al verbaast ze zichzelf er wel mee. „Ik wist ook niet dat ik daarin zo getalenteerd was. Het Nederlandse publiek houdt van mij.” Misschien kan ze in haar eigen programma op zoek naar de liefde gaan, want die heeft ze nog niet gevonden. Hans, de eigenaar van een Italiaanse B&B, was niet de ware voor haar. „Ik zou weer graag verliefd willen worden.”

Desiree mist oude vlam

Een realistische optie is een dramatische realitysoap. Desiree doet in de Vriendin namelijk een schokkende onthulling: „Misschien zou ik nog het liefst mijn verloofde terug willen. Hij was de perfecte man voor mij toen. Ik denk dat hij me inmiddels wel op tv heeft gezien. Als hij mij nu zou vragen of ik met hem verder wil, zou ik dat meteen doen.”

Op dit moment is er nog niet bekend of er ook echt een tv-programma over Desiree komt. Wel is zeker dat je de afleveringen van B&B Vol Liefde hier kan terugkijken.