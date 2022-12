Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kim Feenstra komt op voor weggestuurde moeder bij Glazen Huis

Het Glazen Huis van 3FM wordt door een aantal mensen bezocht. Ook door moeder Cindela. De vrouw heeft namelijk een bord bij zich waarop ze aangeeft dat ze haar kinderen mist. Die zijn in 2019 uit huis geplaatst, blijkt later. De vrouw wordt weggestuurd bij het Glazen Huis, wat zorgt voor een hoop verontwaardigde reacties. Model Kim Feenstra sluit zich daar helemaal bij aan.

Haar mededeling past bij het thema van Serious Request. Zij willen geld ophalen voor vergeten kinderen. En moeder Cindy, die wil dat haar kinderen haar juist niet vergeten.

‘Mama houdt van jullie’

De vrouw voert heel kalm actie. Het enige wat ze doet, is een bord omhoog houden met aan de ene kant de tekst ‘Justin en Davey, nooit vergeten: mama houdt van jullie’ en aan de andere kant ‘Justin en Davey, 11-01-2019 uit huis geplaatst’. Ondanks het stille protest is ze verwijderd van het terrein, zo laat ze op social media weten: ‘Van het terrein bij Serious Request verwijderd omdat ik een kerstgroet wilde brengen aan mijn onterecht uit huis geplaatste kinderen.’

Op het filmpje dat ze erbij deelt, is te zien hoe een beveiliger naar haar toe loopt. „Loopt u even mee?”, vraagt de beveiliger.„ Ja, hoor. Met alle liefde”, zegt de vrouw, die vervolgens met de beveiliger wegloopt van het Glazen Huis in Amersfoort.



Kim Feenstra komt op voor de moeder

Mensen op Twitter zijn geschrokken na het zien van deze video. De actie van 3FM is voor Het Vergeten Kind en dat terwijl deze vrouw haar kinderen ook moet missen, en dat raakt mensen. Zo schrijft Lizzy: „Lieve Cindela, ik ken jou niet en je verhaal ook niet, maar vind jou zo dapper. Ik hoop dat je jouw kinderen snel weer in je armen mag sluiten. Ze mogen trots op hun mama zijn. Ik hoop dat ze jou gezien hebben of via via hebben gehoord van jouw actie.” Ze krijgt nog meer bijzondere reacties: „Is dit Nederland? Schaam me kapot” en „m’n hart breekt. Jammer dat anderen het niet horen en het voor jou opnemen”.

Ook Model Kim Feenstra, die bekend staat om haar hulp aan kinderen in jeugdzorg, steunt de moeder, ze laat weten dat „er zoveel mensen achter je staan”.



