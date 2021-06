Te weinig mensen vragen huurtoeslag aan – zo weet je of je er recht op hebt

De Belastingdienst roept huurders in heel Nederland op om na te gaan of zij recht hebben op huurtoeslag. Veel meer huurders komen nu namelijk in aanmerking voor zo’n toeslag. Maar toch lijkt een aanzienlijk deel van de huurenden daarvan niet op de hoogte te zijn.

Sinds 1 januari 2020 is het dus voor veel meer bewoners van huurhuizen mogelijk om een huurtoeslag aan te vragen. Dit komt doordat op die dag een wetswijziging zijn intrede deed. Hierin staat dat de harde inkomensgrenzen zijn vervallen. Maar veel huurders weten dit dus nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Desondanks is er nog geen man overboord. Want tót 1 september aanstaande kan een ieder nog huurtoeslag over 2020 aanvragen.

Belastingdienst: Te weinig mensen vragen huurtoeslag aan

De combinatie van de woorden ‘toeslag’ en ‘Belastingdienst’ is geenszins een gelukkige. Maar met de huurtoeslag levert de overheid wel een bijdrage aan de huurkosten. Tot nieuwsjaarsdag van 2020 was de selectie op basis van inkomens veel strenger. Zo kon het gebeuren dat bij een minuscule verhoging van het salaris de bijdrage kwam te vervallen.

Maar dat is nu dus niet meer het geval. Bij een eventuele salarisverhoging daalt de huurtoeslag weliswaar. Maar dit gebeurt wel evenredig met de salarisverhoging. Op deze manier leeft hurend Nederland niet in constante angst om volledig zelfstandig de huur te moeten ophoesten. En dat is in pandemische tijden als deze geen overbodige luxe.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er zijn veel mensen die nog huurtoeslag over vorig jaar kunnen krijgen maar het niet aangevraagd hebben. Misschien geldt dat ook voor jou? Kijk nu op onze site of je aan de voorwaarden voldoet en vraag alsnog huurtoeslag 2020 aan. Je hebt tot 1 september: https://t.co/f22obcabY9 pic.twitter.com/RBzuQpuV1j — Belastingdienst (@Belastingdienst) June 24, 2021

Wie komt er in aanmerking voor huurtoeslag?

Voor iedereen die maandelijks altijd nét iets te veel overmaakt aan een vastgoedmagnaat, is er nog niet per se reden voor een polonaise. Want niet iedere huurder kan een huurtoeslag ontvangen. Zo zijn er een aantal voorwaarden waaraan een hurende zeker moet voldoen. De eerste voorwaarde is dat de aanvragende 18 jaar of ouder is in de periode waarover de huurtoeslag wordt aangevraagd. Daarnaast is ook een zelfstandige woonruimte een voorwaarde. Daaronder verstaan we een woning met een eigen toegangsdeur die op slot kan, een eigen keuken en een eigen wc.

Maar dan ben je er nog niet. De huur van de woning mag niet hoger zijn 737,14 euro per maand. Maar als alle huisgenoten jonger zijn dan 23, dan mag de huur maximaal 432,51 euro zijn. Verder mag ook het inkomen en vermogen niet de figuurlijke spuigaten uitlopen. Voor dat laatste geldt een plafond van 30.846 euro. Het is dus niet onverstandig om vóór 1 september te kijken of huurtoeslag een mogelijkheid is