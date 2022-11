Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze makkelijke tip helpt je flink wat geld te besparen in de supermarkt

Zeg eens eerlijk: hoe vaak realiseer jij na het boodschappen doen dat je eigenlijk te veel eten hebt meegenomen? En hoe vaak ben jij geschrokken van het hoge bedrag dat de caissière noemde bij het afrekenen? Als het antwoord ‘te vaak’ is, hebben we een makkelijke truc die je honderden euro’s per jaar helpt te besparen op je boodschappen.

Deze truc helpt je uit de brand wanneer tips als ‘een boodschappenlijstje’ en ‘niet hongerig boodschappen doen’ niet bij jou werken.

Tips om te besparen op de boodschappen

We hoeven je vast niet meer te vertellen dat het slim is om een weekplanning met maaltijden te maken en hiervoor boodschappen te doen met een lijstje, omdat je dan minder in de verleiding komt van alles in je kar te gooien. En hoe vaak heb je wel niet gehoord dat je niet naar de supermarkt moet gaan als je hongerig bent als je geld wil besparen op boodschappen?

Want vergis je niet, hongerig boodschappen doen maakt meer verschil dan je in eerste instantie zou denken. Uit onderzoek blijkt dat hongerige winkelaars tot wel 64 procent meer uitgeven aan boodschappen.

Maar ja, deze veelgehoorde tips zijn natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Het leven zit bijvoorbeeld af en toe in de weg en zorgt ervoor dat je na een drukke werkdag toch hongerig in de supermarkt staat. Of misschien word je wel verleid door de lekkere aanbiedingen in de rij voor de kassa. We hebben allemaal wel eens met meer eten buiten gestaan dan we eigenlijk van plan waren.

Simpele truc om geld te besparen in supermarkt

Gelukkig is er een simpele truc die ervoor zorgt dat je geen impulsaankopen meer doet in de supermarkt en zo geld bespaart op je boodschappen. De tip komt van Cherie Lowe, die het boek ‘Slaying the Debt Dragon’ schreef. Als iemand tips kan geven op het gebied van sparen en besparen is het Cherie Lowe wel. In 2008 hadden Cherie en haar man Brian meer dan 127.000 dollar (107.700 euro) aan schulden. Door streng op hun uitgaven te letten en meer te verdienen, wist het koppel hun schuld in vier jaar weg te werken.

Aan CBNC Make It vertelt ze haar beste bespaartip. Elke keer dat zij op het punt staat om naar de kassa te lopen, legt ze drie tot vijf dingen terug die ze eigenlijk niet nodig heeft. Deze truc werkt om twee redenen. Ten eerste omdat je jezelf even de tijd geeft om na te denken of je een item wel echt nodig hebt. „Die pauze is heel effectief”, zegt ze. Daarnaast bespaar je op deze manier sowieso geld op elk tripje naar de supermarkt. Die ene vijf euro lijkt misschien niet veel, maar als je elke week vijf euro bespaart op je boodschappen is dat op jaarbasis 260 euro. Laat staan als je zelfs op nog meer weet te besparen.