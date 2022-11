Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ajax-fans hacken Eindhovens Dagblad: ‘Like als PSV opgeheven moet worden!’

Terwijl PSV voor de tweede keer dit seizoen van Ajax won, gebeurde op Twitter iets opmerkelijks. De lokale krant van Eindhoven, het Eindhovens Dagblad, lijkt plots fan van de Amsterdamse voetbalclub. Die indruk zou je althans kunnen krijgen aan de hand van tweets van de krant.

Wat blijkt? Het Twitter-account van het dagblad is overgenomen door hackers. Er worden berichten geplaatst als „Like als PSV opgeheven moet worden! #ajapsv”. Daarnaast wordt steun voor politieke partijen PVV en Forum voor Democratie uitgesproken.

Eindhovens Dagblad probeert controle terug te krijgen

Wie achter de hack zit, is niet duidelijk. De hoofdredactie van de krant laat weten druk bezig te zijn toegang te herstellen. Hoofdredacteur Joris Roes benadrukt dat berichten op het account niet van de redactie komen. De redactie communiceert via de eigen site over de status.

Roes zegt tegen ANP dat het voor de volgers overduidelijk is dat het account is gehackt. „Ieder weldenkend mens die nu leest wat er via het Twitteraccount wordt verspreid, ziet direct dat dit niet van ons afkomstig kan zijn.” Hij durft nog niet te zeggen hoe lang het duurt voordat de hack ongedaan gemaakt is. „Maar het liefst wilde ik dat vijf minuten geleden.”

‘Beveiliging rammelde’

De hackers, die zichzelf identificeren als ‘TH Nederland’, laten aan de redactie van Metro weten dat het verlies van Ajax niet de aanleiding was om het account te hacken. „We kwamen het account toevallig tegen en zijn geen fan van voetbal in het algemeen. Het leek ons wel leuk. Normaal verkopen we gehackte accounts, maar dit account heeft weinig waarde. We gebruiken het voor de lol.”

Er was geen twee factor-authenticatie ingesteld. Het was niet lastig om het account over te nemen.

De beveiliging van het account was volgens de kwaadwillenden niet top. „Er was geen twee factor-authenticatie ingesteld, en ook geen e-mailadres of telefoonnummer voor herstel toegevoegd. Het was niet lastig om over te nemen.” Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zegt dat dit „een dure les is dat je dit soort accounts goed beveiligd moet hebben. Ook al gaat het mogelijk om een slechte grap, voor een medium als het Eindhovens Dagblad doet het afbreuk aan hun betrouwbaarheid als journalistieke titel en is dit heel schadelijk”.