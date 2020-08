20 tekenen dat een burn-out op de loer ligt

Door de coronacrisis is bij veel bedrijven de werkdruk hoger dan ooit. Tel daarbij de stress en onzekerheid op over bijvoorbeeld de gezondheid van jezelf of je geliefden, en je hebt het perfecte recept voor een burn-out.

Uit nieuw onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) blijkt dat bij 56 procent van de werkenden op het punt staan om uit te vallen en last hebben van symptomen. Dat komt neer op miljoenen werkenden die een risico lopen op een burn-out.

Een burn-out heeft veel waarneembare en duidelijke symptomen, maar er zijn ook genoeg andere indicatoren dat je op het punt staat om over te koken. Ligt een burn-out bij jou ook op de loer?

Hoger risico door corona

Het NCPSB nam zowel duidelijke symptomen als andere indicatoren mee in hun onderzoek dat ze uitvoerden onder 427 beroepskrachten. Daaruit bleek dat 56 procent van de werkenden uit zou vallen als ze niet in de komende zes maanden ondersteuning zouden krijgen. Nog maar een jaar geleden voerde de NCPSB dit onderzoek ook uit. Het aantal mensen die bijna tegen een burn-out aan liep, lag toen nog op 17 procent.

Dat de coronacrisis veel stress met zich meebrengt, liet het onderzoek van vakbond CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond, vorige maand al zien. 34 procent van de werkenden gaf daar aan dat de werkdruk hoger is dan ooit. 11 procent gaf zelfs aan het gevoel te hebben dat een burn-out op de loer lag.

Tekenen van een burn-out

Deze mensen kunnen hopelijk op tijd bijsturen om zo een burn-out te voorkomen. Maar veel mensen die op hun tandvlees lopen, hebben niet door waar ze op af stevenen. De volgende tekenen kunnen erop wijzen dat je tegen een burn-out aanzit.

Mentale burn-out symptomen

Mentale symptomen zoals nergens zin in hebben, zijn logische tekenen voor een burn-out. Maar merk je (ook) dat je de laatste tijd dingen vergeet, dat je het moeilijk vindt om knopen door te hakken en dat je een negatiever beeld van de wereld om je heen hebt? Ook dat zijn tekenen dat je tegen een burn-out aanloopt.

Mentale vermoeidheid (nergens zin in en energie voor hebben)

Cynisme

Besluiteloosheid

Humeurschommelingen

Concentratieproblemen

Angst- en paniekklachten

Slechter omgaan met problemen

Afnemend analytisch vermogen

Geheugenproblemen

Onzekerheid

Wantrouwen

Laag zelfbeeld

Lichamelijke burn-outsymptomen

Stress mag dan iets mentaals zijn, het heeft ook een negatieve impact op je lichamelijke gezondheid. Door bijvoorbeeld spanning op de spieren, kun je ook te maken krijgen met lichamelijke pijn. De volgende lichamelijke symptomen kunnen hierop wijzen:

Vermoeidheid

Slaapproblemen

Spierpijn

Hoofdpijn (en in schouders/nek)

Darmproblemen

Hoge hartslag

Benauwdheid

Hoge ademhaling

In hoe meer van bovenstaande symptomen je jezelf herkent, des te groter de kans is dat een burn-out daadwerkelijk op de loer ligt.

