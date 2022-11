Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Instagram laat je grootste wens uitkomen en zo gebruik je het

Hè hè. Het mocht even duren, maar het is er nu eindelijk: ook op Instagram kun je voortaan berichten inplannen. Hoewel je via, vaak betaalde, omwegen wel een bericht kon inplannen, kun je het nu gewoon vanuit de app zelf doen.

Om gebruik te maken van de functie moet je een creator- of bedrijfsaccount hebben, maar gelukkig kun je jouw accounttype makkelijk omzetten. De functie wordt nu uitgerold op Android-toestellen, maar gelukkig voor iPhone-gebruikers volgt de iOS-versie volgens Instagram ‘binnenkort’. Mocht de functie voor jou nog niet beschikbaar zijn, moet je dus nog even geduld hebben.

Instagram-berichten inplannen

Bij Facebook was het natuurlijk al langer mogelijk om berichten in te plannen, maar dat dit nu ook voor Instagram geldt, is een uitkomst voor veel mensen. Nu kun je voortaan alvast een bericht inplannen voor een moment waarop jouw publiek online is of juist wanneer je die ene belangrijke mededeling wereldkundig wil maken.

Dankzij de functie kunnen Instagram-gebruikers foto’s en video’s inplannen tot maar liefst 75 dagen voor de verschijningsdatum. Op de dag en het tijdstip dat je een bericht hebt ingepland, verschijnt de foto of video automatisch op je tijdlijn of Reels. Stories zijn dus uitgesloten.

Zo plan je berichten in

Mogelijk moet je jouw accounttype eerst omzetten naar een account dat bedoeld is voor creators en bedrijven. Dat doe je zo: ga naar Instellingen en druk op Account. Scrol vervolgens naar beneden en kies onderaan voor Overschakelen naar professioneel account.

Doorloop vervolgens de stappen en je bent good to go. Je hebt nu bovendien de beschikking over wat extra tools, maar verder werkt Instagram nog gewoon zoals je gewend bent.

Om een bericht in te plannen op Instagram kun je jouw foto of video gewoon bewerken zoals je normaal doet. Wanneer je op het blauwe pijltje in de rechter bovenhoek drukt, word je naar de pagina gebracht waar je een bijschrift kunt toevoegen. Onderaan vind je Geavanceerde instellingen.

Als je hierop drukt zie je voortaan de mogelijkheid staan om je bericht in te plannen. Vervolgens kun je selecteren wanneer je foto of video moet verschijnen door een datum en tijdstip te kiezen. Als je toch nog een wijziging wil doorvoeren aan je bericht, dan kan dat voor die tijd nog.