Het gemiddelde salaris in Nederland per gemeente

Wat is nou een goed salaris? En op welke plek in ons land wordt het hoogste inkomen verdiend? Eén ding staat in ieder geval vast: niet iedereen in Nederland verdient hetzelfde als Jan Modaal. Check het gemiddelde salaris in Nederland per gemeente.

Laten we beginnen bij meneer Modaal. In Nederland staat deze fictieve figuur symbool voor het meest voorkomende bruto jaarsalaris. Volgens cijfers van het CPB staat dit inkomen in 2022 gelijk aan 38.500 euro, tevens het gemiddelde in Oegstgeest. Even voor de volledigheid: dat is inclusief vakantiegeld. Per maand komt dat neer op een op een bedrag van bruto 3.167 euro, waar netto zo’n 2.500 euro van overblijft. Dit gaat dus over het meest voorkomende salaris, niet het gemiddelde salaris.

Het gemiddelde salaris in Nederland

Het gemiddelde inkomen ligt namelijk een stuk hoger in ons land. Dat komt doordat Nederland flinke uitschieters naar boven kent, van mensen die topsalarissen verdienen. Volgens de Nationale Beroepen Gids ligt het maximale bruto maandsalaris op 1 miljoen euro. Dat trekt het gemiddelde salaris dus behoorlijk omhoog.

Waar Jan Modaal het moet doen met 38.500 euro op jaarbasis, ligt het gemiddelde bruto jaarsalaris in Nederland op 49.235 euro. Maandelijks komt dat neer op een bruto inkomen van 3.799 euro.

Het inkomen per gemeente

Misschien geen complete verrassing, maar het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner wordt verdiend in de gemeente Wassenaar. Daar tikte het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner de 44.600 euro aan. Maandelijks kom je dan uit op 3.716,67 euro. Dat bedrag ligt dus flink hoger dan het bruto modaal inkomen. Daarna zijn het de gemeenten Bloemendaal, Laren, Blaricum en Heemstede die Wassenaar op de hielen zitten.

💡 Top 5 hoogste gemiddelde bruto jaarinkomens per gemeente Wassenaar – 44.600 euro Bloemendaal – 44.300 euro Laren – 43.000 euro Blaricum – 40.900 euro Heemstede – 40.000 euro

Nederland bestaat in totaal uit 345 gemeenten. Naast de gemeenten met topinkomens, zijn er ook plekken in het land waar het gemiddelde bruto jaarsalaris een stuk lager ligt dan het modaal inkomen. De titel ‘gemeente met het laagste bruto jaarinkomen’, kan worden toegeschreven aan Urk. Daar liggen de bruto jaarinkomsten op 20.400 euro. Ver beneden het gemiddelde, én ver beneden modaal.

💡 Top 5 laagste gemiddelde bruto jaarinkomens per gemeente Urk – 20.400 euro Pekela – 21.800 euro Achtkarspelen – 21.900 euro Dantumadiel – 22.300 euro Noardeast-Fryslân- 22.500 euro

