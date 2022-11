Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Friends: zo rijk zijn de komedie-iconen uit de jaren 90 nu

Friends mogen we de grootste sitcom noemen die ooit is gemaakt. Voor de acteurs was het dan ook een grote springplank voor een Hollywood-carrière. Toch doet de een het beter dan de ander, maar wie is nu de rijkste? Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey of toch Rachel?

Jennifer Aniston, Matthew Perry en Courtney Cox. Grote kans dat je ze voor het eerst hebt gezien tijdens Friends. De serie die inmiddels bijna 30 jaar oud is, wordt nog steeds massaal bekeken. Het levert dus nog steeds geld op.

Flink verdienen met Friends

Friends was de hit van de jaren 90 en de zeroes. Voor de laatste seizoenen kregen de acteurs voor die tijd – en nu trouwens nog steeds – monsterbedragen. In het begin was dit 22.500 dollar per aflevering, maar aan het einde was dit opgelopen tot 1 miljoen dollar per episode.

Ondertussen was er ook nog de Friends Reunion die je nog steeds kunt zien op HBO Max. Dat was helemaal makkelijk verdienen. De acteurs van de serie kregen voor een avondje werk 2,5 miljoen per persoon.

Natuurlijk krijgen de acteurs ook nog steeds geld voor herhalingen. Deze rechten zijn soms goed voor tussen de 10 en 20 miljoen dollar per jaar.

Hoe rijk zijn de acteurs uit Friends nu?

Het succes van Friends heeft de acteurs flink rijk gemaakt. Maar voor hen was dit slechts een begin. Het plaveide voor de hoofdrolspelers de weg naar imposante Hollywood-carrières. Iets wat nog veel meer geld heeft opgeleverd. Maar wie is nu het meest succesvol qua vermogen?

Joey | Matt LeBlanc | 80 miljoen dollar

‘Arme’ Matt Leblanc. Hoewel Joey een van de populairste personages uit Friends was, wist hij van alle acteurs het minste vermogen op te bouwen. En dat terwijl hij als enige een eigen spin-off serie kreeg met de originele naam Joey.

Toch is het enorm indrukwekkend wat hij heeft opgebouwd. In een eerder interview liet hij weten dat hij geen eens 80 dollar had voor een tandartsrekening. Hij deed audities aan de lopende band, maar wist voor Friends nooit echt een goede rol te scoren.

Nu is alles anders en heeft hij een keurige 80 miljoen dollar opgebouwd. Hij is dan ook niet heel erg actief meer als acteur. Hij kiest zijn rollen dan ook bewust uit. Hij was dan ook jaren te zien als een van de presentatoren van Top Gear.

Chandler | Matthew Perry | 120 miljoen dollar

Matthew Perry kun je met recht veelzijdig noemen. Naast films kun je hem wellicht ook kennen van games. Hij sprak onder andere een stem in voor het briljante Fallout: New Vegas.

Naast acteur is Chandler tegenwoordig ook schrijver. Zo publiceerde hij vorige maand het boek Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

Toch ging het niet altijd goed. De Friends-acteur kreeg verschillende keren te maken met drugs- en alcoholverslavingen. Gelukkig is hij sinds vorig jaar compleet nuchter. Over zijn verslavingen was hij dan ook open om andere mensen te waarschuwen voor de gevolgen van drugs- en alcoholgebruik.

Tegenwoordig zien we hem niet zo vaak meer op het witte doek. Als hij iets qua acteren doet, dan is het vooral in series. Voor het geld hoeft hij het dan ook niet te doen, want hij is 120 miljoen dollar waard.

Ross | David Schwimmer | 120 miljoen dollar

Hoe is het met Ross? Voorafgaand aan zijn rol in Friends was hij al druk bezig met acteren. Zo speelde hij in series als L.A. Law en Monty.

Na Friends wist hij ook indruk te maken in de prachtige serie Band of Brothers en wist hij veel mensen aan het lachen te maken met de stem van de giraffe uit Madagaskar.

Maar Schwimmer kan veel meer dan acteren. Hij heeft ook al verschillende films geregisseerd. Zelfs Broadwayshows zijn hem niet te gek. Tegenwoordig is hij executive producer van de serie Intelligence, waar hij tevens een rol in heeft. In totaal heeft hij nu een vermogen van 120 miljoen dollar.

Phoebe | Lisa Kudrow | 130 miljoen dollar

Je zou het echt niet zeggen, maar volgend jaar wordt Lisa Kudrow alweer 60 jaar. Hoewel ze een van de bekende gezichten was van Friends, wist ze na de serie niet echt meer te stralen. Echt grote rollen zaten er dan ook niet meer in.

Misschien wel het meest actief na Friends was Lisa Kudrow in de serie Web Therapy. Van de komedie die ze zelf heeft ontwikkeld zijn maar liefst 133 afleveringen gemaakt. De afgelopen jaren was ze nog te zien in Like A Boss en Better Nate Than Ever.

Toch hoeven we met haar ook geen medelijden te hebben. Met 130 miljoen dollar aan vermogen zit ze er heel warm bij. Dat zitten doet ze overigens in meerdere huizen die ze over de wereld bezit.

Monica | Courteney Cox | 150 miljoen dollar

150 miljoen dollar, nu beginnen we echt te praten. Voor Friends werkte Cox als een verdienstelijk model en speelde ze kort in As the World Turns.

Tijdens en na Friends wist Cox de nodige mooie filmrollen te pakken. Zo heeft ze in menig Scream-film gespeeld. Naast actrice is ze ook actief als producer bij menig film.

Met haar vermogen wist ze ook op andere manieren geld te verdienen. Ze kocht ze in 2007 een huis in Malibu dat ze niet veel later verkocht voor 27 miljoen dollar. Hetzelfde deed ze door twee appartementen te kopen in Beverly Hills voor 5 miljoen dollar. Later verkocht ze er een voor 18 miljoen dollar.

Rachel | Jennifer Aniston | 320 miljoen dollar

De meest succesvolle Friends-acteur, mogen we Jennifer Aniston wel noemen. Ze heeft 320 miljoen dollar bij elkaar gesprokkeld. Ze is al jarenlang een van de bestbetaalde actrices in de wereld. Ze verdient gemiddeld tussen de 25 en 30 miljoen dollar per jaar.

Tegenwoordig weet ze ook met een andere serie flink te scoren qua salaris. Voor Apple TV’s The Morning Show krijgt ze 1,25 miljoen per aflevering. Per jaar is dat dus een keurige 12,5 miljoen.

Net zoals haar collega Cox doet Rachel het ook prima op de huizenmarkt. Na haar scheiding van Brad Pitt in 2006 kocht ze een huis in Beverly Hills voor 13,5 miljoen dollar. Vijf jaar later verkocht ze dit stulpje voor 35 miljoen.

Naast dit is ze ook op zakelijk vlak actief. Zo heft ze met Echo Films een eigen productiebedrijf. Bovendien heeft ze vorig jaar ook beautymerk LolaVie opgericht.